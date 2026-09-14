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Antes del duelo ante Al Hilal, Al Gharafa anuncia el fichaje de Ismael Bennacer

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El centrocampista argelino comienza una nueva etapa

El club catarí Al-Gharafa decidió anunciar el fichaje del centrocampista argelino Ismaël Bennacer, apenas 24 horas antes del inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Élite de la AFC ante el Al-Hilal saudí.

El Al-Hilal recibirá a su rival, el Al-Gharafa, mañana martes, en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Y 24 horas antes del partido, el Al-Gharafa publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", con el que anunció la contratación de Bennacer.

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El centrocampista argelino se unirá al conjunto catarí en una operación de traspaso libre, después de que el Milan rescindiera su contrato el pasado agosto, y vestirá el dorsal número 10, según reveló el club.

Esta decisión llega tras una temporada y media que Bennacer pasó fuera del Milan, cedido al Olympique de Marsella francés y luego al Dinamo de Zagreb croata, en un intento por recuperar su nivel y encontrar la oportunidad de jugar con regularidad lejos del estadio de San Siro.

El futbolista de 28 años no logró recuperar su mejor versión, lo que llevó al técnico bosnio Vladimir Petković a dejarlo fuera de la lista de la selección de Argelia para la Copa del Mundo 2026, en Estados Unidos, Canadá y México.

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