El Barcelona continuó con sus elogios al joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, después de que acaparara las miradas durante la contundente victoria por 5-2 ante el Basilea, en el partido amistoso que enfrentó a ambos equipos dentro de la preparación del conjunto catalán para la nueva temporada.

El jugador de 18 años entró al inicio de la segunda parte en sustitución de Anthony Gordon, y solo esperó tres minutos para dejar su huella al marcar el segundo gol del Barcelona, confirmando una vez más su capacidad goleadora que ha llamado la atención durante la pretemporada.

El Barcelona celebró la actuación de su jugador egipcio a través de su cuenta oficial en la plataforma «X», donde publicó una imagen de Hamza tras marcar el gol, acompañada del mensaje: «Hamza tiene un olfato goleador innato, muchos goles en su repertorio».



Este mensaje refleja la gran confianza del club en el potencial del jugador, después de convertirse en una de las mayores sorpresas de la pretemporada, gracias al destacado nivel que ha mostrado durante los partidos amistosos.

Hamza Abdelkarim participó en todos los encuentros preparatorios del Barcelona antes del inicio de la temporada, lo que ha reforzado sus opciones de tener protagonismo con el primer equipo, especialmente tras la marcha de Ferran Torres al Paris Saint-Germain y la ausencia de un delantero centro puro en la lista del entrenador Hansi Flick hasta el momento.

El jugador egipcio afronta un nuevo desafío con el Barcelona, cuando se mida a su antiguo equipo, el Al Ahly, el próximo miércoles, en el estadio Camp Nou, en el partido amistoso del Trofeo Joan Gamper.

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