Antes del Clásico: ¿por qué siente Mourinho tanto odio hacia el Barcelona?

José Mourinho dirigirá al Real Madrid esta noche del domingo en el primer Clásico de su segunda etapa en el club, y no cabe duda de que está sumamente decidido a infligir una derrota al Barcelona.

El Barcelona recibe al Real Madrid en el estadio Camp Nou en un partido que sigue el mundo entero y que resulta decisivo para todas las partes. Además de la rivalidad histórica, los blancos deben ganar o se arriesgarán a quedar a nueve puntos de su eterno rival en la clasificación de LaLiga española.

Asimismo, jugadores como Lamine Yamal y Kylian Mbappé se esforzarán al máximo por ofrecer lo mejor de sí. Pero si hay un hombre que tiene mucho que perder en este partido y que está empeñado en derrotar a su rival esta noche, ese es José Mourinho.

¿Por qué odia Mourinho al Barcelona?

El sitio web «Foot Mercato» publicó un informe sobre la relación entre Mourinho y el Barcelona, en el que afirmó que, por una buena razón, el entrenador portugués siente un odio verdadero hacia el FC Barcelona. Un odio mutuo, aunque la tensión haya disminuido un poco desde su turbulenta primera etapa al frente del Real Madrid.

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Hay que decir que la historia de odio entre «The Special One» y el club catalán llevaba en su interior la posibilidad de haber sido una historia de amor.

Puede que las generaciones jóvenes no lo sepan, pero en 1996 el joven José Mourinho llegó al Barcelona como asistente de Bobby Robson, a quien conocía de Portugal.

Después permaneció en el club a pesar de la destitución de Robson un año más tarde, y ocupó distintos cargos dentro de los sucesivos cuerpos técnicos, por ejemplo como analista de vídeo y, de nuevo, como entrenador asistente.

La frustración de Mourinho

A pesar de que muchos aficionados del Barcelona se burlaban de él y lo llamaban «el traductor» —pues en aquel momento realmente traducía las instrucciones de Robson—, gozaba de un gran reconocimiento por parte de los jugadores, entre ellos Carles Puyol, Xavi y Pep Guardiola, que estaban en la flor de su juventud.

Sin embargo, la directiva del club catalán no quiso concederle un papel destacado, hasta el punto de que algunos dijeron que su sueño era convertirse en entrenador del primer equipo.

Eso pudo haberse hecho realidad tras su salida del club en el año 2000, cuando su nombre fue mencionado en varias ocasiones como posible candidato para dirigir al primer equipo.

En 2008, el club lo consideró seriamente... pero Laporta acabó concediendo el puesto a Guardiola.

Estas repetidas decepciones dejaron profundas cicatrices en el ánimo del entrenador portugués.

En 2010, antes de asumir las riendas del Real Madrid, disputó una semifinal de la Liga de Campeones de Europa con el Inter de Milán contra el Barcelona, donde ambos entrenadores intercambiaron duras acusaciones en la rueda de prensa posterior al partido, lo que lo convirtió en objeto de las críticas de la afición del Barcelona.

Y, como es natural, la hostilidad entre ambos equipos se agudizó en cuanto llegó al Real Madrid.

Con las crecientes complejidades de la situación mediática y la dificultad de la competencia deportiva contra lo que se considera el mejor equipo de la historia del Barcelona, José Mourinho adoptó una estrategia ofensiva desde el principio. Por eso, «The Special One» intensificó sus apariciones mediáticas contra el club catalán, lanzando acusaciones relacionadas con el arbitraje y pronunciando su célebre frase «¿Por qué?» tras la semifinal de la Liga de Campeones de 2011, en la que cuestionó las decisiones de numerosos árbitros que creía que habían favorecido al Barcelona en los años anteriores.

¿Cuál es la situación hoy?

También se dice que el célebre Clásico que terminó con victoria del Real Madrid por 5-0 en noviembre de 2010 le afectó especialmente en lo emocional, y que la presencia de Pep Guardiola, que contaba con el aliento de la afición, le provocó malestar.

Sobre el terreno de juego, su equipo jugó con una ferocidad notable, además del incidente de la Supercopa de España en el verano de 2011, cuando le metió un dedo en el ojo a Tito Vilanova (que entonces formaba parte del cuerpo técnico de Guardiola) durante una discusión verbal.

Para Mourinho, crear una tensión constante con el Barcelona era también una estrategia, con el objetivo de unir a toda la afición del Real Madrid detrás de él y presionar a su rival.

Desde su regreso este verano, y tras varias semanas relativamente tranquilas, pronto reavivó la rivalidad después de más de una década.

Aunque sea menos virulento y directo en sus declaraciones de lo que fue a principios de la década pasada, «The Special One» no pierde la oportunidad de lanzar acusaciones contra el Barcelona y las decisiones arbitrales que cree que les favorecen.

El entrenador portugués, con lógica, ha hecho referencia al caso Negreira en varias ocasiones desde el inicio de la temporada. Sin embargo, hay que decir que el discurso de Mourinho esta temporada no tiene mucho eco entre los aficionados del Real Madrid, pues muchos lo acusan de intentar desviar la atención de los verdaderos problemas del equipo hablando del Barcelona o de los árbitros.

Esta noche, en el estadio Camp Nou, José Mourinho se enfrentará a su archienemigo, y no cabe duda de que cualquier resultado que no sea la victoria será una gran decepción para él.