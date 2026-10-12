El Real Madrid se aferra a la esperanza de que se anule la sanción que recibió una de sus estrellas durante el partido contra el Villarreal, en un paso que podría tener una gran importancia para el equipo antes del esperado Clásico frente al Barcelona, ante el temor de que el jugador se pierda el duelo.

Según lo informado por el sitio "Tribuna", el Real Madrid confía en su capacidad de convencer al Comité Técnico de Árbitros de anular la tarjeta amarilla que recibió Ibrahima Konaté durante la victoria por 1-0 ante el Villarreal.

La tarjeta llegó después de una entrada de Konaté sobre Gerard Moreno en los últimos minutos del encuentro, cuando el árbitro Isidro Díaz de Mera consideró que el defensa del Real Madrid había golpeado en la cara al jugador del Villarreal.

Sin embargo, las repeticiones televisivas generaron dudas sobre la existencia de contacto alguno, lo que, según el informe, da al club blanco motivos para creer que su recurso podría tener éxito.

El asunto no se limita a la protesta por la tarjeta amarilla, ya que el Real Madrid busca evitar perder a uno de sus elementos antes del enfrentamiento con el Barcelona en el Clásico.

En caso de que se mantenga la tarjeta, que Konaté reciba una nueva amonestación en el próximo partido contra el Sevilla supondría su suspensión y su ausencia en el duelo contra el Barcelona, un escenario que el club quiere evitar.

El defensa francés se había incorporado al Real Madrid procedente del Liverpool el pasado verano y se ha convertido en una de las opciones importantes del equipo bajo la dirección del entrenador José Mourinho.







