Antes del Clásico: el estadio del Barcelona despierta el apetito goleador de Mbappé

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, exhibe unos números inmejorables en la temporada 2026-2027, después de haber marcado 12 goles en 12 partidos, con un balance de 9 goles en 9 encuentros de LaLiga y 3 goles en 3 partidos de la Liga de Campeones de Europa.

El goleador del Real Madrid se prepara ahora para enfrentarse al Barcelona en un estadio en el que siempre ha brillado, después de haber marcado 8 goles en apenas 3 visitas, de los cuales 5 con la camiseta del Paris Saint-Germain y 3 con la del Real Madrid, a pesar de que su balance colectivo ante el conjunto catalán ha sido negativo, con 3 victorias frente a 6 derrotas en 10 partidos.

Los resultados de Mbappé con la camiseta del conjunto blanco tampoco han sido mejores, ya que ha perdido 5 de los 6 Clásicos que ha disputado desde su llegada a España en 2024.

Según el diario español "Marca", Mbappé confía en su capacidad para cambiar esta ecuación en el duelo del domingo, en una misión en la que el Real Madrid depende en gran medida de los goles del delantero francés.

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Mbappé cuenta con un promedio inmejorable en el inicio de la presente temporada, al marcar un gol claro en cada partido, pero, en realidad, el nombre de la estrella francesa no apareció en la lista de goleadores del Real Madrid en los dos partidos que el equipo ha perdido hasta ahora, ante el Real Betis y el Atlético de Madrid.

Arda Güler afirmó tras la victoria sobre el Leipzig: "Le robé el gol a Mbappé porque sabía que marcaría después".

El jugador turco había anotado el segundo gol de aquella noche ante el conjunto alemán, después de tocar con el talón el balón en la línea de meta, tras un remate de cabeza de Mbappé que iba camino de la portería.

A Mbappé no le molestó aquello, sino que celebró el gol de Güler entre bromas, ya que le había llegado su turno de marcar, pues un pase de Diomande desde la banda izquierda permitió al delantero francés controlar el balón y después lanzar un potente disparo con su pierna derecha que se alojó en la escuadra izquierda de la portería.

Como de costumbre en la mayoría de los partidos, Mbappé logró acaparar los focos, después de quedar a solo 3 goles de alcanzar su gol número 100 con la camiseta del Real Madrid antes del partido de la Liga de Campeones de Europa, acercándose aún más a este hito.

Alcanzar esta cifra especial se hizo posible marcando un doblete en Barcelona, un logro que a muchos les parece extraordinario, pero que casi se convierte en algo habitual para Kylian, quien en su primera visita al estadio del Barça en 2021 marcó un triplete y después anotó dos goles cuando regresó al estadio del Barcelona tres años más tarde, de nuevo con la camiseta del Paris Saint-Germain.

En la temporada 2024-2025, Mbappé marcó otro triplete, esta vez con la camiseta del Real Madrid, en el estadio de Montjuïc, pero no fue suficiente para impedir que los locales ganaran por 4-3.

Mbappé defiende también en Barcelona el título de máximo goleador de LaLiga por segunda temporada consecutiva, pero los dos premios que conquistó en sus dos primeras temporadas con la camiseta del Real Madrid se ven ahora amenazados por jugadores del Barcelona, que ofrecen a su vez un arranque extraordinario en la presente temporada.

Raphinha encabeza la carrera de goleadores con una diferencia de 3 goles sobre Kylian, después de marcar 12 goles frente a los 9 del delantero francés, mientras que Lamine Yamal amenaza el segundo puesto que ocupa Mbappé, después de anotar 8 goles.

El resultado de esta lucha a tres bandas influirá, en gran medida, en el destino del partido del domingo, al que Mbappé llega en su mejor momento goleador y en un estadio que siempre ha sido escenario de su lucimiento.



