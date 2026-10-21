A pocos días de que se encienda el primer clásico de la temporada, el Barcelona asestó un golpe de gracia a su rival, el Real Madrid; no en el campo, sino en la batalla de la popularidad y el interés mundial.

El diario español "Sport" reveló que el club catalán encabezó la lista de interés digital durante el pasado mes de septiembre con una ventaja aplastante, registrando 10,6 millones de búsquedas y consultas, por delante del Real Madrid, que quedó segundo con apenas 7,32 millones.

Esta superioridad catalana llega antes del esperado enfrentamiento que reunirá a ambos equipos el próximo domingo 25 de septiembre en el estadio Camp Nou, en la décima jornada de la Liga española, en el primer clásico de la temporada 2026/27, donde todas las circunstancias parecen inclinarse a favor de los blaugrana tanto en lo digital como en lo deportivo.

La Liga supera a la Premier League

La superioridad del Barcelona no se limitó al ámbito de los clubes, sino que se reflejó en la competición en su conjunto; la Liga española encabezó la lista de las ligas más visitadas en septiembre, registrando 39,74 millones de visitas, por delante de la Premier League inglesa, que registró 37,66 millones de visitas, en una señal clara del regreso del brillo de LaLiga gracias a sus equipos históricos como el Atlético de Madrid, el Real Betis, el Sevilla y el Valencia.

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Raphinha humilla a Mbappé

En cuanto a los jugadores, las cifras confirmaron el dominio catalán absoluto, pues el brasileño Raphinha encabezó la lista de los futbolistas más buscados del mundo con 4,24 millones de visitas, es decir, casi el triple de lo que logró en agosto (1,42 millones), gracias a su arranque de temporada arrollador.

La sorpresa llegó con el talentoso Lamine Yamal ocupando el segundo puesto con 3,94 millones de visitas, mientras que el primer jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, no apareció hasta el cuarto puesto con apenas 2,28 millones de visitas.

Un clásico con sabor a liderato

El Barcelona afronta el partido en pleno éxtasis, liderando LaLiga con el pleno de 27 puntos tras 9 victorias consecutivas, en un comienzo perfecto, mientras que el Real Madrid ocupa el tercer puesto con 21 puntos tras un inicio irregular en el que se apoyó en goles de último momento para cosechar puntos.

Y pese a la diferencia, el clásico sigue siendo un partido fuera de todos los pronósticos, que reúne a los dos equipos más influyentes y populares del mundo, pero las cifras antes del pitido inicial dicen una sola palabra: el Barcelona es el dueño de la escena.



