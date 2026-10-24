Antes del clásico contra el Barcelona: José Mourinho anuncia que ganará el título con el Real Madrid

En los últimos tiempos, las críticas a los blancos habían sido recurrentes, mientras que su rival, el Barcelona, recibía elogios por su poderío ofensivo bajo las órdenes de Hansi Flick. Una circunstancia que Mourinho calificó de «injusta» por un motivo muy concreto.

«Se nos considera un producto acabado, algo que, de por sí, es muy difícil en el fútbol, pero todavía ni siquiera estamos en una fase avanzada de ese proceso. Solo llevamos tres meses trabajando juntos», explicó en la rueda de prensa previa al duelo del domingo.

«Estamos lejos de ser un producto acabado. Aún estamos al principio, en una fase en la que el entrenador conoce al equipo, lo analiza y marca el camino, mientras los jugadores, por su parte, conocen al entrenador y su forma de trabajar», prosiguió Mourinho.

Por eso, «considero injusto comparar a un equipo en esta fase de desarrollo con otro que lleva años jugando junto». En cualquier caso, no quiere que el duelo contra Flick sirva de referencia, porque «todo lo que se haya hecho antes no significa nada en este partido. Es realmente especial».

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Independientemente de cómo termine el partido contra un Barça que quizá sea ligeramente favorito, después de todo, los catalanes ganaron seis de los últimos siete clásicos, el entrenador de los blancos está seguro: «¡El Real Madrid gana títulos con Mourinho!»