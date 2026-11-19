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Necmettin Bilal Erdogan, hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y presidente de la Federación Mundial de Ethnosport, quiso visitar al Al Nassr saudí antes de disputar el clásico contra su eterno rival, el Al Ahli.

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El Al Nassr visitará al Al Ahli mañana viernes en el estadio Al Inma de Yeda , en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

A unas 24 horas del encuentro, el Al Nassr publicó en su cuenta oficial de «X» varias fotos de la visita de Necmettin Bilal Erdogan a la sede del club en la capital saudí, Riad.

Las imágenes muestran al hijo del presidente turco posando para algunas fotos de recuerdo con el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, y también con la estrella senegalesa Sadio Mané.

Necmettin Bilal Erdogan se encontraba este jueves en Riad para asistir a la ceremonia inaugural del Festival Mundial de Ethnosport, que Arabia Saudí acoge en estos momentos.

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El Festival Mundial de Ethnosport se celebra en la zona de New Murabba, en la avenida Rey Salmán bin Abdulaziz de Riad, con la participación de 18 países que compiten en 38 disciplinas diferentes. Es la primera vez que el festival se disputa fuera de territorio turco.

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La visita se produjo poco antes de que la expedición del Al Nassr viajara a Yeda para medirse al Al Ahli en un clásico de enorme importancia para ambos equipos.

El Al Nassr ocupa la tercera posición de la Liga saudí con 28 puntos, a dos del Al Hilal, y solo por detrás del Al Qadsiah, segundo, por diferencia de goles.

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Por su parte, el Al Ahli es sexto en la clasificación con 21 puntos, fruto de 7 victorias y 4 derrotas, a nada menos que 9 puntos del Al Hilal, que lidera el campeonato.

Lejos de la Liga Roshn, el Al Ahli ocupa la sexta plaza de la zona Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite con 8 puntos, logrados con dos victorias y dos empates, sin conocer todavía la derrota.

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Por su parte, el Al Nassr es séptimo en la zona Oeste del torneo continental con 6 puntos, tras dos victorias y una sola derrota, y aún tiene pendiente un partido aplazado ante el Al Wasl emiratí.

En la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el Al Ahli superó los dieciseisavos de final tras vencer al Al Anwar por 2-1 y se prepara para enfrentarse al Al Ula en los octavos de final el próximo lunes 11 de enero, en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina.

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El Al Nassr también se clasificó para los octavos de final del torneo tras ganar el derbi de Riad al Al Diriyah por 4-1, y se medirá al Al Kholood igualmente el próximo lunes 11 de enero en el Al Awwal Park de la capital saudí.

Además, ambos equipos se preparan para disputar la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait: el Al Ahli se enfrentará al Al Qadsiah el próximo 19 de diciembre, un día antes del duelo entre el Al Nassr y el Al Kholood. Si ambos se clasifican, se verán las caras en la final, el día 23 del mismo mes.