El club Al Ittihad continuó con sus fichajes durante el actual mercado de fichajes de verano, pocos días antes de disputar su primer clásico de la nueva temporada, ante su rival tradicional Al Nassr.

Al Ittihad se prepara para enfrentarse a Al Nassr el próximo sábado, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.

Y a 96 horas del partido, la cadena "ESPN" reveló la aprobación por parte del Benfica del traspaso de su centrocampista colombiano Richard Ríos a las filas del Al Ittihad durante el actual mercado de fichajes de verano.

La cadena explicó que Ríos se unirá al club saudí en calidad de cedido por una temporada, a cambio de entre 3 y 4 millones de euros, con el Al Ittihad haciéndose cargo íntegramente de su salario, sin la existencia de una cláusula que permita la recompra.

La contratación por parte del Al Ittihad del centrocampista colombiano llega ante su necesidad de un nuevo fichaje en esa posición, especialmente después de fracasar en la incorporación de varios jugadores recientemente, el último de ellos Imam Ashour, la estrella del Al Ahly egipcio.

Ríos será el tercer jugador que incorpore el Al Ittihad en el centro del campo durante el actual mercado de verano, tras el senegalés Dion Lopy del Almería español y el saudí Rakan Kaabi del Al Feiha.

El jugador de 26 años abandonará el equipo portugués tras una única temporada que pasó en sus filas, cuando se incorporó a él durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Palmeiras brasileño a cambio de 16 millones de euros.

Durante ese periodo, Richard Ríos participó con el Benfica en 51 partidos en las distintas competiciones, en los que logró marcar 8 goles y dio además 6 asistencias.