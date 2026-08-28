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Muhammad Sharaf Eldeen

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Antes del cierre del mercado: el Newcastle estudia el fichaje de la estrella de Marruecos

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Newcastle se mueve para reforzar su ataque

El Newcastle United inglés busca cerrar un fichaje de última hora, con la incorporación del delantero Matías Fernández-Pardo procedente del Lille francés, en un intento de brindar al técnico Matías Jaissle una opción ofensiva diferente que se adapte a su estilo.

Fernández-Pardo, de 21 años, era un objetivo de larga data del Newcastle y ocupaba un lugar destacado en la lista de intereses del club al inicio del actual mercado de fichajes estival.

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El fichaje del internacional belga parecía complicado, ante la imposibilidad del Newcastle de ofrecer al jugador competición europea, pero el club inglés recibió algunas señales positivas durante los últimos días y comenzó a moverse para alcanzar un acuerdo con el Lille, según el diario británico «Telegraph».

Al Newcastle se le comunicó que el jugador está abierto al traspaso, en caso de que se alcance un acuerdo sobre la contraprestación económica. La dirección del Lille pide unos 60 millones de libras esterlinas por Fernández-Pardo, que sabe desenvolverse en más de una posición ofensiva.

Sin embargo, el Newcastle podría lograr reducir esa cifra, después de que el jugador dejara clara su intención de marcharse del club francés este verano.

Dada la falta de claridad en el rumbo de las negociaciones, el Newcastle también discutió la posibilidad de fichar a Bilal El Khannouss, del Stuttgart, después de que el club conociera las condiciones económicas requeridas para cerrar el fichaje del internacional marroquí, de 22 años.

Las negociaciones por El Khannouss podrían acelerarse si el fichaje de Fernández-Pardo se estanca, teniendo en cuenta que el Newcastle sigue al marroquí desde su etapa en el Leicester City.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de «Kooora».

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