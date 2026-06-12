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Antes del Canadá-Bosnia y Herzegovina, los espectadores ya están hartos de una persona

Canadá vs Bosnia and Herzegovina
Canadá
Bosnia and Herzegovina
World Cup

Durante la inauguración del Mundial de Canadá, los espectadores criticaron al comentarista Jan Roelfs en X por hablar durante las actuaciones.

El torneo incluyó tres ceremonias: la primera en México antes del México-Sudáfrica (2-0) y la segunda en Toronto previo al Canadá-Bosnia y Herzegovina. 

William Prince representó a los pueblos indígenas de Canadá e inauguró el evento. Luego actuaron Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy.

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Roelfs, comentarista del encuentro, no dejó de hablar ni siquiera durante los números artísticos y, antes de que empezara el partido, ya recibía críticas en las redes. 

«Sí, claro, el comentarista está otra vez parloteando sin parar», escribió un espectador. Otro se preguntaba por qué Roelfs seguía hablando durante las actuaciones. «¿Por qué ese comentarista no para de parlotear durante las actuaciones de la ceremonia de inauguración?»

Otros criticaron la cantidad de comentarios durante las actuaciones musicales: «¿No puede callarse un momento para que se escuche la ceremonia, en vez de soltar datos sin importancia?», añadió otro. Otro añade: «¿Cuándo aprenderán los comentaristas a callarse durante las actuaciones en directo de una ceremonia? A eso lo llamamos el arte de saber callarse...»

A las 21:00 h en Países Bajos comenzará el primer partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Luego jugará el tercer anfitrión, Estados Unidos, ante Paraguay.

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