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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Antes del anuncio oficial, Moshí deja a Túnez en una situación lamentable en la historia del Mundial

Suecia vs Túnez
Suecia
Túnez
World Cup
S. Lamouchi
Suecia
Túnez
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Dos nombres a la espera de la decisión de la Federación Tunecina

Tras el decepcionante debut en el Mundial 2026, la Federación Tunecina de Fútbol destituyó hoy lunes al seleccionador Sabri Lamouchi.

Según L'Équipe, la destitución se decidió tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en el debut, que puso a Túnez bajo presión desde la primera jornada.

Es la segunda vez en la historia de la Copa del Mundo que una selección despide a su técnico tras el partido inaugural, después de Escocia en 1954, según Opta.

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El franco-tunecino Sabri Lamouchi había asumido el cargo en enero, apenas seis meses antes del Mundial.

A pesar de las expectativas, la derrota ante Suecia —y un amistoso perdido contra Bélgica días antes— aceleraron su salida.

Aunque la Federación Tunecina aún no lo ha confirmado, varias fuentes locales respaldan la información de L'Équipe y aseguran que ni Munther Al-Kabeer ni Wahbi Khazri asumirán el cargo.

Túnez jugará ante Japón el domingo y frente a Holanda el viernes 26.

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