Antes de una posible salida: Malcom entra en la historia del Al-Hilal con un logro sin precedentes

El brasileño Malcom, extremo del Al-Hilal, entró en la historia del club por la puerta grande tras lograr una hazaña histórica sin precedentes, en un momento en el que se disparan las especulaciones sobre su salida de las filas del equipo durante el actual mercado de fichajes estival.

El Al-Hilal venció al Al-Faisaly por 4-2, en el partido que enfrentó a ambos este viernes en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la Roshn League.

Malcom marcó el segundo gol del Al-Hilal, el único en jugada abierta, en el minuto 26 del encuentro, después de aprovechar un error de la defensa del Al-Faisaly para enviar el balón al fondo de la red con maestría.

Según los canales "Thmanyah", que retransmiten la liga saudí, este gol situó al extremo brasileño en lo más alto del Al-Hilal, al convertirse en el primer jugador de su historia en participar en 5 goles en las jornadas inaugurales de la Roshn League.

Malcom logró esta hazaña histórica en un momento en el que su nombre se vincula con la salida del Al-Hilal en el mercado estival en curso, para fichar por el Al-Diriyah, o por algún club de Brasil, Catar o los Emiratos.

Cabe recordar que Malcom se incorporó al Al-Hilal en el verano de 2023, procedente del Zenit ruso, y lo condujo a la conquista de 5 títulos: la Roshn League saudí, dos Copas del Rey y otras dos Supercopas saudíes.