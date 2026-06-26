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Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Antes de que termine la fase de grupos... El Mundial 2026 ya es el más goleador de la historia

Turquía vs USA
Turquía
USA
World Cup
Turquía
EE. UU.

El Mundial en curso sigue batiendo récords.

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, ya es el más goleador de la historia antes de terminar la fase de grupos.

El Mundial 2022, con 172 goles en 64 partidos, tenía el récord anterior.

Sin embargo, la actual ya superó esa cifra con el tanto 173, marcado por Auston Trusty (Estados Unidos) ante Turquía en la tercera jornada del Grupo D, según «Opta».

Según la red francesa «Stats Foot», al cierre de la segunda jornada de la tercera ronda (60 partidos) ya se habían marcado 177 goles, cifra que consolida el récord.

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Aún quedan 44 partidos de la fase de grupos, por lo que el récord podría ampliarse.

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