El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, ya es el más goleador de la historia antes de terminar la fase de grupos.

El Mundial 2022, con 172 goles en 64 partidos, tenía el récord anterior.

Sin embargo, la actual ya superó esa cifra con el tanto 173, marcado por Auston Trusty (Estados Unidos) ante Turquía en la tercera jornada del Grupo D, según «Opta».

Según la red francesa «Stats Foot», al cierre de la segunda jornada de la tercera ronda (60 partidos) ya se habían marcado 177 goles, cifra que consolida el récord.

Aún quedan 44 partidos de la fase de grupos, por lo que el récord podría ampliarse.

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