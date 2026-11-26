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Mientras el Barcelona lo seguía con calma y planificaba su futuro, apareció un rival que nadie esperaba y entró con todas sus fuerzas en la puja. El Brentford ha decidido moverse rápido y poner 8 millones de euros sobre la mesa para hacerse con uno de los talentos más prometedores de España: Holmes Junior, central del Girona.

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El Barcelona sabe bien que necesita un central zurdo de calidad y maneja una larga lista con nombres jóvenes y veteranos, tanto zurdos como diestros, pero el nombre de Holmes Junior es el que más ha brillado en los últimos tiempos.

El jugador español, de 17 años, se ha convertido en titular en el Girona, ha disputado 10 partidos esta temporada y ha marcado un gol, y empieza a atraer las miradas de toda Europa, no solo por su rendimiento, sino también por su personalidad y su liderazgo sobre el terreno de juego.

El diario español «Sport» desvela que el club catalán sigue de cerca la evolución del joven defensa y lo considera un refuerzo valioso para su plantilla en el futuro. Sin embargo, mientras el jugador disputa con la selección española el Mundial sub-17, como titular y capitán de un equipo que figura entre los principales favoritos al título, el Brentford preparaba una oferta sorpresa.

El rotativo señala que el club inglés, actualmente sexto en la Premier League, está decidido a negociar con el Girona para incorporar al jugador en el actual mercado de invierno y hace todo lo posible por convencer a sus dirigentes.

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Según el diario, el Girona no quiere desprenderse de su central titular a mitad de temporada, sobre todo porque tiene opciones serias de pelear por el ascenso a LaLiga, pero el Brentford presentará una oferta de 8 millones de euros para intentar convencer a los responsables del City Group de que esa cantidad es suficiente para dejar salir al jugador español.

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Aunque el Girona, consciente de la importancia de uno de sus proyectos más prometedores, ha dado pasos para asegurar su futuro y le ha renovado el contrato hasta 2029, eso no parece bastar para mantener alejados a los grandes clubes.

El periódico español apunta que el Barcelona y su director deportivo, Deco, seguirán muy de cerca la situación y que, si el asunto no se resuelve este invierno, el club catalán podría moverse para ficharlo en verano.

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¿Quién es Holmes Junior?

Es una promesa en toda regla. Nació en Reus el 8 de agosto de 2009, mide 1,85 metros y tiene la doble nacionalidad española y colombiana. Se formó en las categorías inferiores del Reus, el Espanyol y el Real Madrid antes de llegar a la cantera del Nàstic de Tarragona, y después fichó por el Girona en el verano de 2025.

Su progresión ha sido notablemente rápida: actualmente es titular en el primer equipo y representa a España en las categorías inferiores de la selección.

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El diario recoge, citando a la cadena «ESPN», que el Barcelona valora especialmente la capacidad de Holmes Junior para jugar en cualquiera de los dos perfiles de la defensa, una cualidad muy cotizada en el mercado de fichajes, además de la variedad de sus recursos en el centro del campo. Se le conoce por su capacidad para iniciar el juego desde atrás y por su polivalencia, que le permite actuar en distintas posiciones.