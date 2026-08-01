Antes de la venta y la cesión: Postecoglou concede a los jugadores del Al-Nassr una última oportunidad

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, concedió a los jugadores del "Al-Alami" una última oportunidad antes de determinar quiénes saldrán del club antes del inicio de la nueva temporada.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Postecoglou comunicó a la dirección administrativa del Al-Nassr que aplazaría la revelación de la lista de jugadores que abandonarán el club hasta el final de la concentración en el extranjero, en la capital portuguesa, Lisboa.

En cuanto termine de disputar los últimos partidos de la concentración en Portugal y regrese a la capital saudí, Riad, el entrenador australiano determinará la lista de los que se marcharán, ya sea mediante venta definitiva o cesión.

El diario aclaró que la dirección del club saudí no permitirá que ningún jugador salga en cesiones gratuitas durante la próxima temporada, especialmente aquellos jugadores vinculados a contratos elevados en cuanto a salario.

El Al-Nassr comenzó su concentración en la capital portuguesa, Lisboa, el pasado 19 de julio, y hasta el momento ha disputado dos partidos amistosos: perdió el primero ante el filial del Benfica por 2-1, antes de vencer al Mérida español por 2-0.

El "Al-Alami" disputa un tercer partido hoy sábado, cuando se enfrente al Estrela Amadora portugués, antes de cerrar su concentración con un duelo ante el Almería español el próximo martes.

El Al-Nassr comenzará la nueva temporada dentro de unas dos semanas, concretamente el próximo 15 de agosto, cuando se enfrente al Al-Fateh en la primera jornada de la Roshn Saudi League.