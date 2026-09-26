Los aficionados al fútbol mundial y los seguidores de la selección argentina se encaminan hacia una cita emotiva y excepcional: la del último capítulo en la trayectoria internacional de la leyenda Lionel Messi.

El capitán de la Albiceleste, que anunció su retirada del fútbol internacional a finales del pasado mes de agosto, disputará su último partido con la camiseta de Argentina el próximo 6 de octubre ante la selección de Benín en la capital, Buenos Aires.

Este encuentro llega para cerrar una página histórica en la que el ganador del Balón de Oro en 8 ocasiones disputó 203 partidos internacionales y marcó 125 goles desde sus inicios en 2005, obteniendo así la oportunidad de despedirse por última vez ante su afición y en su propio terreno.

En unas declaraciones a la prensa cargadas de emoción, el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, reconoció la dificultad de controlar los sentimientos en esta noche excepcional, y dijo, según recogió el sitio "Foot Mercato": "Será muy difícil no llorar".

Scaloni subrayó su total empeño en darle a su capitán la oportunidad de "despedirse de la manera que él prefiere y quiere". Asimismo, el entrenador de la Albiceleste reveló su intervención personal para organizar este partido de homenaje, explicando: "Yo puse de mi parte porque quería estar presente en la noche de su despedida, y como no sé si seguiré o no en mi cargo en el futuro, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para garantizar su participación en este encuentro".

Por otro lado, Scaloni, que ocupa las riendas técnicas de la selección desde 2018 y cuyo contrato actual finaliza el próximo 31 de diciembre, se negó a entrar en detalles sobre su futuro como entrenador, descartando la existencia de novedades reseñables en este asunto en la actualidad. Sin embargo, fue mucho más claro al abordar el premio del Balón de Oro, cuya gala está previsto que se celebre el 26 de octubre en la capital británica, Londres; y es que, en un momento en el que Messi tiene la oportunidad de conquistar el noveno galardón individual de su historia, el entrenador argentino zanjó su preferencia con toda claridad al decir: "Si se trata de premiar al mejor jugador de todos los tiempos, la cuestión está resuelta".