Antes de la tormenta de partidos: Flick sorprende a los jugadores del Barcelona con una nueva decisión

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, ha concedido a sus jugadores no convocados por sus selecciones nacionales cinco días de descanso, ante la acumulación de partidos que se avecina tras el final del parón internacional, periodo en el que el conjunto catalán disputará una serie de enfrentamientos en distintas competiciones.

Según el diario español «Marca», Flick dirigió esta mañana la última sesión de entrenamiento del Barcelona de la semana, en un ambiente familiar y por segundo día consecutivo, debido al elevado número de jugadores ausentes de los entrenamientos del equipo por sus compromisos internacionales.

Por ello, el técnico alemán decidió aliviar la carga de trabajo de los jugadores no convocados por las selecciones de sus países y concederles descanso hasta el próximo lunes.

Un buen número de jugadores del Barcelona se encuentra actualmente con las selecciones de sus países en distintas partes del mundo. Se trata de Joan García, Cubarsí, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Marc Bernal, Cancelo, Gordon, De Jong, Livaković, Raphinha y Hamza Abdelkarim.

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En consecuencia, Flick solo dispone estos días de los jugadores lesionados, que son: Roony Bardghji, Dani Olmo, Koundé, Espart y Rodri, además de los profesionales no convocados por sus selecciones, que son: Christensen, Szczęsny, Baldé, Gerard Martín, Gabriel Jesus, Gavi, Eric García, Ademi y Brian Fariñas.

El técnico alemán aprovechó el parón de las competiciones para conceder a sus jugadores un descanso de cinco días, después de que la sesión de entrenamiento del martes contara con la participación de la joven pareja Max Bonfill y Álex González.

Todos los jugadores tendrán descanso mañana miércoles, mientras que la asistencia a los entrenamientos del jueves no será obligatoria, ya que se limitará a los jugadores que siguen programas de recuperación de sus lesiones o a quienes deseen acudir a las instalaciones de la ciudad deportiva de forma voluntaria, y no habrá ninguna obligación de asistir a los entrenamientos hasta el próximo lunes.

Un calendario de partidos muy complicado

Con el regreso de los jugadores a los entrenamientos la próxima semana, al Barcelona le espera un intenso programa de trabajo en las instalaciones del club, ante un calendario de partidos apretado que no concederá al equipo ninguna oportunidad de tomar aire hasta el parón por las fiestas navideñas.

El conjunto catalán tendrá una cita con una serie de enfrentamientos en LaLiga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Villarreal, el Sabah, el Deportivo, el Atlético de Madrid, el Celta de Vigo, el Manchester City, el Málaga y la Real Sociedad, además del equipo que determine el sorteo de la Copa del Rey, que aún no se ha celebrado.