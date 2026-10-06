Antes de la gran despedida: Messi deja un mensaje emotivo que resume 20 años con Argentina

Horas antes de bajar el telón de su etapa con la camiseta de Argentina, Lionel Messi lanzó un emotivo mensaje que resumió los sentimientos de la despedida, después de compartir imágenes de su última sesión de entrenamiento con la selección de su país, junto a sus compañeros y los miembros del cuerpo técnico.

El capitán de Argentina publicó a través de sus cuentas en las redes sociales una serie de fotografías, y las acompañó con unas palabras sencillas pero cargadas de emoción: «Momentos especiales que sé que voy a extrañar», en clara alusión al cercano final de un capítulo excepcional de su trayectoria internacional.

Messi se prepara para disputar su último partido con Argentina ante Benín, en la madrugada del martes, en el estadio Monumental de la capital, Buenos Aires, en una noche que se espera tenga un carácter histórico para el capitán de la selección y dueño de la camiseta número 10.

Tras más de dos décadas con la camiseta de la Albiceleste, la estrella de 39 años se acerca a pasar página de uno de los capítulos más importantes de su trayectoria, después de haber forjado con la selección una historia repleta de títulos y logros.

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La Federación Argentina de Fútbol preparó una serie de actos de homenaje dedicados a Messi, convirtiendo el enfrentamiento ante Benín en una noche de despedida excepcional para el jugador cuyo nombre quedó ligado a los mayores momentos del fútbol argentino en la era moderna.















