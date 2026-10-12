¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

«Antes de la gala de Londres»: una encuesta francesa deja en evidencia a Yamal y sienta a Mbappé en el trono del Balón de Oro

Fichajes
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga de Campeones
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Turquía
España
Italia

El premio se entregará el 26 de octubre

Un informe periodístico abordó, este lunes, la carrera por el Balón de Oro 2026 y el ardiente pulso entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé, estrellas del Barcelona y el Real Madrid.

Según una encuesta realizada por el diario "L'Équipe", Kylian Mbappé es considerado el máximo favorito para ganar el Balón de Oro.

El delantero francés encabeza la lista de candidatos y cuenta con ventaja para hacerse con el galardón, de acuerdo con esta encuesta.

Esta votación devuelve a la actualidad la pugna por el prestigioso premio, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

La mayor sorpresa está en lo más alto de la clasificación: Lamine Yamal no logró situarse entre los tres primeros puestos en esta encuesta.

Este resultado refleja la continuidad de la influencia de Mbappé en la carrera por el Balón de Oro y añade un nuevo capítulo al debate sobre quién merece ganar el máximo premio individual del mundo del fútbol.

 Kvaratskhelia y Kane ocupan las siguientes posiciones en la encuesta del diario francés.

La encuesta de "L'Équipe" no representa el resultado final del Balón de Oro, pero ofrece una idea de cómo marcha la carrera en este momento y de los nombres que concentran el mayor consenso entre los votantes.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google