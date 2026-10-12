«Antes de la gala de Londres»: una encuesta francesa deja en evidencia a Yamal y sienta a Mbappé en el trono del Balón de Oro

Un informe periodístico abordó, este lunes, la carrera por el Balón de Oro 2026 y el ardiente pulso entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé, estrellas del Barcelona y el Real Madrid.

Según una encuesta realizada por el diario "L'Équipe", Kylian Mbappé es considerado el máximo favorito para ganar el Balón de Oro.

El delantero francés encabeza la lista de candidatos y cuenta con ventaja para hacerse con el galardón, de acuerdo con esta encuesta.

Esta votación devuelve a la actualidad la pugna por el prestigioso premio, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

La mayor sorpresa está en lo más alto de la clasificación: Lamine Yamal no logró situarse entre los tres primeros puestos en esta encuesta.

Este resultado refleja la continuidad de la influencia de Mbappé en la carrera por el Balón de Oro y añade un nuevo capítulo al debate sobre quién merece ganar el máximo premio individual del mundo del fútbol.

Kvaratskhelia y Kane ocupan las siguientes posiciones en la encuesta del diario francés.

La encuesta de "L'Équipe" no representa el resultado final del Balón de Oro, pero ofrece una idea de cómo marcha la carrera en este momento y de los nombres que concentran el mayor consenso entre los votantes.