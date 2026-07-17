Antes de la final... La fiebre por Messi convierte Nueva York en un bastión de Argentina

Nueva York se llenó de entusiasmo antes de la final del Mundial 2026, con la llegada de miles de argentinos que apoyarán a su selección ante España, informó «Marca».

Las calles, teñidas de azul y blanco, y la frenética búsqueda de vuelos y transporte hacen que la ciudad parezca Buenos Aires, demostrando la influencia de la selección argentina y de Lionel Messi.

Se prevé que Nueva York acoja a miles de argentinos durante la final, por lo que la selección española será minoría en las gradas del estadio MetLife, en Nueva Jersey, y en las calles de la Gran Manzana, ya llenas de aficionados que llegan para apoyar a su equipo.

Según medios argentinos, unos 50 000 hinchas llevarán la camiseta albiceleste el día del partido, aunque no todos podrán entrar al estadio. La reventa de entradas ha disparado los precios ante la alta demanda.

No solo participan residentes argentinos en Estados Unidos o visitantes desde Argentina, sino también aficionados de otras nacionalidades atraídos por el «efecto Messi», lo que ha impuesto el dominio de la afición albiceleste en todos los estadios del Mundial.

Los indicios se notaron tras la semifinal contra Inglaterra, cuando se agotaron los coches de alquiler entre Atlanta (sede del partido) y Nueva York. y Nueva York, a unos 1 000 km, porque la consideraron la opción más barata y cómoda para llegar a la final.

Según el diario porteño «El Economista», tras la clasificación ante Inglaterra los hinchas agotaron los asientos de Aerolíneas Argentinas hacia Nueva York y Miami.

Además, Aerolíneas Argentinas añadió dos vuelos extra a Nueva York el miércoles por la tarde para atender la demanda; los pasajes de turista rondaban los 5.000 dólares y los de business llegaban a 10.000 dólares, reflejo del entusiasmo sin precedentes que antecede la final.