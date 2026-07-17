Antes de la final del Mundial, amenazada por la contaminación atmosférica, se aplazaron partidos y eventos clave

La preocupación por el humo de los incendios forestales canadienses podría afectar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, programada para el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Ya hay precedentes de partidos aplazados o cancelados por mala calidad del aire o humo denso.

La seguridad de jugadores y aficionados es prioridad, por lo que los organizadores podrían tomar decisiones excepcionales.

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La liga iraní sufre alta contaminación en Teherán, sobre todo en invierno. En diciembre de 2015 se aplazaron dos partidos tras superar los límites de calidad del aire, siguiendo la recomendación de las autoridades de evitar actividades deportivas.

En noviembre de 2019 se aplazaron el Persepolis-Nasaji y otro encuentro en Teherán por el mismo motivo.

En 2024 y 2025 se cancelaron más encuentros, incluidos los del Persepolis y el Esteghlal, al alcanzar niveles «insalubres» o «peligrosos».

Además, las autoridades cerraron colegios y suspendieron actividades deportivas para proteger la salud pública.

Situación actual en la MLS

La MLS aplazó ayer el Chicago Fire-Vancouver Whitecaps en Soldier Field por el humo de incendios en Canadá y Minnesota.

Se esperaba la asistencia de unos 40 000 espectadores, pero el encuentro se reprogramó para el 6 de octubre.

Según Associated Press, la liga actuó al alcanzar el aire niveles insalubres, priorizando la seguridad de jugadores y aficionados. Ese mismo día se aplazó también el encuentro entre Forge FC y Pacific FC de la Premier League canadiense por el mismo motivo.

Liga Femenina de Estados Unidos

En junio de 2023, se aplazó el partido entre Nueva Jersey/Nueva York Gotham y Orlando Pride de la Liga Femenina de Fútbol de Estados Unidos (NWSL) tras alcanzar un índice de calidad del aire de 206, nivel «muy insalubre».

La liga aplazó el encuentro hasta agosto, siguiendo su política que vincula los niveles del Índice de Calidad del Aire (AQI) con la suspensión de partidos.

El humo de las hogueras provocó un efecto similar.

Aunque en los siguientes casos la causa fue el humo de las bengalas encendidas por los aficionados, y no la contaminación atmosférica ni los incendios forestales, el efecto sobre la visibilidad y la seguridad de las jugadoras fue similar.

En enero de 2025, el partido de la Liga de Campeones entre Feyenoord y Bayern Múnich se detuvo a los 72 segundos por denso humo que impedía ver el balón.

Ese mismo mes, el inicio del partido del Real Madrid contra el Brest francés, en la misma competición, se retrasó varios minutos por el humo de las bengalas.

La FIFA y la posibilidad de un aplazamiento

Pese a estos antecedentes, no hay indicios de que la FIFA considere aplazar la final del Mundial.

Cambiar o aplazar el encuentro parece complicado, no solo por la mejoría prevista del tiempo, sino también por su enorme valor deportivo y comercial, con entradas que en reventa superan los dos millones de dólares.

Según el diario británico «The Sun», por ahora la FIFA no considera el aplazamiento.