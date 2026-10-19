Antes de la cita europea: Yamal advierte al PSG con un mensaje de tres palabras

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, envió un mensaje al Paris Saint-Germain antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos mañana martes, en la Liga de Campeones de Europa.

El Paris Saint-Germain recibe al Barcelona mañana martes, en el marco de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Este partido es de enorme importancia, ya que Lamine Yamal es consciente de que estará bajo una gran presión para ofrecer una actuación destacada. El extremo de 19 años ha firmado un arranque de temporada excepcional, con 9 goles marcados y 10 asistencias en 11 partidos.

Lamine Yamal llegó a la capital francesa junto a sus compañeros del Barcelona este lunes, rebosante de confianza.

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En un momento captado por su compañero Jules Koundé en su cuenta de Snapchat, Yamal lanzó un mensaje al Paris Saint-Germain diciendo: "París, ¡ya llego!".