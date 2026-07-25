La temporada de uno de los jugadores del Al-Ittihad saudí ha terminado incluso antes de comenzar, tras sufrir una grave lesión en uno de los partidos amistosos.

El Al-Ittihad publicó un comunicado a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que anunció que su jugador Hamed Al-Ghamdi sufrió una lesión de rotura del ligamento cruzado anterior.

El club saudí aclaró que Al-Ghamdi sufrió esa lesión durante la victoria por 3-2 ante el Orlando Pirates sudafricano, el pasado martes por la noche, en su primer partido amistoso en la ciudad española de Marbella, antes del comienzo de la nueva temporada.

El Al-Ittihad señaló que está trabajando en completar todos los preparativos necesarios para llevar a cabo la operación quirúrgica del jugador durante los próximos días, antes de comenzar el programa de tratamiento y recuperación.

Será difícil que el futbolista de 27 años vuelva a disputar partidos con el Al-Ittihad durante la nueva temporada, lo que significa que su temporada ha terminado antes de empezar.

La lesión de Al-Ghamdi supone un duro golpe para el Al-Ittihad, sobre todo porque de base sufre una clara carencia en la posición del centro del campo, especialmente ante la lesión que padece el otro centrocampista, el maliense Mamadou Doumbia.

El Al-Ittihad busca cerrar algunos fichajes en el centro del campo, ya que su nombre se vincula con varios jugadores, como los egipcios Emam Ashour y Marwan Attia, los marroquíes Azzedine Ounahi y Sofyan Amrabat, y los nigerianos Raphael Onyedika y Wilfred Ndidi.

Cabe recordar que Al-Ghamdi disputó 11 partidos con el Al-Ittihad durante la temporada pasada en las distintas competiciones, en los que no logró marcar ni dar ninguna asistencia.