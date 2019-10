Antelo denuncia que hubo gente ebria en el estadio de El Alto

El DT de Sport Boys señaló que hubieron personas en estado de ebriedad durante el partido contra Always Ready, por el torneo boliviano.

Causó sorpresa e indignación en la hinchada alteña respecto a las palabras del entrenador de Sport Boys, Víctor Hugo Antelo, quien acusó malos tratos durante el partido entre el Toro de Warnes y Always Ready, incluso se animó a decir que hubo gente borracha en las tribunas y criticó el poco control policial que hubo antes, durante y después del compromiso que el equipo cruceño perdió ante el ‘Millonario’ por la cuenta de 2-1.

Antelo habló con los medios de comunicación y resaltó los malos momentos que tuvo en El Alto, donde se armó una trifulca cuando se acabó el partido.

"Me alarmé cuando llegamos a El Alto nos insultaron antes del partido sin motivo, creo que había gente en estado de ebriedad. Antes que inicie el partido estaban insultando. La Policía tiene que ser más estricta, porque la gente no tiene el derecho porque paga su entrada entrar en estado de ebriedad e insultar a la gente", dijo Antelo quien pelea para que Sport Boys no se hunda más en la zona roja del descenso de categoría.