Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, siguió los pasos de su entrenador Zinedine Zidane en la selección de Francia, tras su gol ante Italia en la Liga de Naciones de la UEFA.

Francia empató 1-1 con Italia en el partido que enfrentó a ambas selecciones la noche del viernes en el estadio Stade de France, en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo europeo.

Olise anotó el único gol de Francia, en el minuto 55 del encuentro, de un tiro libre que ejecutó con maestría, sin que el portero italiano Gianluigi Donnarumma lograra detenerlo.

Este gol se convirtió en el segundo que Olise marca con la selección de Francia de tiro libre, tras su gol ante Croacia, el 23 de marzo de 2025, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

Según la red de estadísticas Opta, Olise se convirtió en apenas el tercer jugador en lograr marcar dos goles de tiro libre con la selección de Francia desde el inicio del siglo XXI, concretamente desde el año 2000.

Zinedine Zidane fue el primero en hacerlo, pese a haberse retirado del fútbol en 2006, antes de que lo igualara Dimitri Payet, que era especialista en esos tiros.

En caso de lograr marcar otro tiro libre, la estrella del Bayern Múnich sería el primer jugador en anotar 3 tiros libres con la selección de Francia en el presente milenio, superando el trono histórico de "Zizou".

Cabe recordar que Olise ofrece grandes actuaciones bajo la dirección de Zidane, pues fue también quien marcó el gol de la victoria ante Bélgica, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, tras una destacada jugada individual.



