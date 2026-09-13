Messi se colocó en solitario al frente de la tabla de goleadores de la liga estadounidense con 19 goles, por delante del croata Petar Musa, delantero del Dallas, que suma 18 tantos, después de que perforara la portería del Nashville la noche del sábado al domingo, aunque el Inter Miami se conformó con el empate (2-2) en el duelo de líderes de la Conferencia Este.

El candidato a ganar el Balón de Oro por novena vez había anunciado su retirada del fútbol internacional a finales del pasado agosto, pero a sus 39 años continúa ofreciendo actuaciones destacadas en la liga estadounidense.

Ante el Nashville, Messi puso por delante al Inter Miami (2-1) con un disparo con rosca de su pierna izquierda, en el minuto 62.

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Al respecto, el entrenador interino del Inter Miami, Guillermo Hoyos, comentó: "Dios le dio ese talento. Es (Messi) un jugador de un tipo único. No tiene sustituto".

Messi también estrelló dos balones en el poste, en los minutos 50 y 77, y su gol no fue suficiente para dar al Inter Miami los tres puntos, ya que el rival empató en el tiempo de descuento de la segunda parte.

BJ Callaghan, entrenador del Nashville, declaró: "Fue un partido de gran nivel, entre dos equipos muy buenos que libraron una batalla sin piedad".

El Nashville, líder de la Conferencia Este con 54 puntos, mantuvo la diferencia de 9 puntos sobre el Inter Miami, segundo clasificado.

Desde su llegada al Inter Miami en 2023, Lionel Messi ha marcado 17 goles en 14 partidos ante el Nashville en distintas competiciones, convirtiéndose así en el equipo que más goles ha recibido de él en Estados Unidos, según el diario "L'Équipe"francés.

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