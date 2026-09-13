Messi tomó en solitario el liderato de la tabla de goleadores de la liga estadounidense con 19 goles, por delante del croata Petar Musa, delantero del Dallas, que suma 18 goles, después de perforar la portería del Nashville la noche del sábado al domingo, aunque el Inter Miami se conformó con el empate (2-2) en la cima de la Conferencia Este.

El candidato a ganar el Balón de Oro por novena vez había anunciado su retirada del fútbol internacional a finales del pasado agosto, pero a sus treinta y nueve años sigue ofreciendo un nivel destacado en la liga estadounidense.

Ante el Nashville, Messi puso al Inter Miami por delante (2-1) con un disparo con rosca de su pie izquierdo, en el minuto 62.

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Al respecto, el entrenador interino del Inter Miami, Guillermo Hoyos, dijo: «Dios le dio ese talento. Es (Messi) un jugador de un tipo único. No tiene reemplazo».

Messi también estrelló el balón en el palo en dos ocasiones, en los minutos 50 y 77, y su gol no fue suficiente para dar al Inter Miami los tres puntos, ya que el rival empató en el tiempo añadido de la segunda parte.

B. J. Callaghan, entrenador del Nashville, dijo: «Fue un partido de alto nivel, entre dos equipos muy buenos que libraron una batalla sin piedad».

El Nashville, líder de la Conferencia Este con 54 puntos, mantuvo una diferencia de 9 puntos sobre el Inter Miami, segundo clasificado.

Desde su incorporación al Inter Miami en 2023, Lionel Messi ha marcado 17 goles en 14 partidos ante el Nashville en las distintas competiciones, convirtiéndose así en el equipo que más goles suyos ha encajado en Estados Unidos, según el diario «L'Équipe»francés.

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