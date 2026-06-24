Ante situaciones complicadas, ¿por qué Argelia y Austria podrían no querer ganar?

Argelia y Austria se miden en la última jornada del Grupo 10 de la Copa del Mundo 2026. El partido es clave para la clasificación, pero una curiosa paradoja podría hacer que ambos equipos dudaran antes de pelear por el segundo puesto.

Ambas tienen 3 puntos: Argelia perdió 3-0 con Argentina y venció 2-1 a Jordania, mientras que Austria derrotó 3-1 a Jordania y cayó 2-0 ante Argentina.

Aunque la lógica indica que deben buscar el pase, el nuevo formato de 48 equipos complica las eliminatorias, según un informe de RMC.

Quien finalice segundo podría cruzarse con España

Según el formato del sorteo, el segundo del Grupo 10 podría cruzarse en dieciseisavos con el líder del Grupo 8, puesto que podría ocupar España, aún sin confirmar el primer lugar antes de enfrentar a Uruguay.

Este escenario hace que el segundo puesto resulte menos atractivo, pues el tercero podría tener un camino más fácil.

Si avanza como tercero, probablemente se midan a Estados Unidos, ya primero del Grupo D, en dieciseisavos; y, de pasar, al ganador de Egipto-República Checa o al líder del Grupo G, hoy en manos de los Faraones.

También podría medirse con el líder del Grupo 2 (Canadá) o del Grupo 11 (Colombia).

No obstante, también podría toparse con el líder del grupo 16, hoy Inglaterra.

Un gran riesgo acecha al tercer clasificado.

Sin embargo, acabar terceros no garantiza el pase, pues solo avanzan los ocho mejores terceros de los doce grupos.

Según las estadísticas, quien sume 3 puntos y -1 en diferencia de goles tiene un 84,2 % de avanzar; el porcentaje cae al 63,4 % con -2, al 41,8 % con (-3) y solo al 26,9 % con (-4).

Gracias a su mejor diferencia de goles, Austria tiene un 97,5 % de probabilidades de avanzar, mientras que Argelia se queda en el 82,9 %, según Football Meets Data.

Además, hay un 27,7 % de que Austria acabe tercera y un 72,3 % de que lo haga Argelia; si logran ese puesto, Austria tendría un 25,2 % de avanzar como uno de los mejores terceros, frente al 55,2 % de Argelia.

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El empate, un arma de doble filo

El empate favorecería a Austria, que aseguraría el segundo puesto por diferencia de goles, mientras que complicaría las cuentas de Argelia.

Conformarse con el empate podría perjudicar a los “Guerreros del Desierto”, pues una derrota elevaría su riesgo de eliminación hasta el 44,8 %.

Aun así, ambos equipos tendrán una ventaja: el partido se jugará después de todos los demás grupos, así que los técnicos conocerán exactamente los puntos y goles necesarios para avanzar como uno de los mejores terceros.