Tras su participación en el Mundial con Colombia, Luis Díaz, del FC Bayern, se encuentra actualmente disfrutando de unas vacaciones especiales prorrogadas. Pero, al parecer, todavía no se ha cansado del fútbol. En la noche del miércoles al jueves, Díaz asistió al partido de copa entre sus exclubes Junior FC y Barranquilla FC, y fue testigo de un espectáculo sensacional.

La situación de partida: Junior FC es un gran club histórico de Barranquilla, vigente campeón y el emblema futbolístico de la costa caribeña de Colombia, de donde también es Díaz. Barranquilla FC, equipo de segunda división, es la cantera de Junior fundada en 2004, en definitiva su equipo reserva.

Varios futbolistas colombianos conocidos dieron el salto al fútbol internacional de élite a través de estos dos clubes. Por ejemplo, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez o el propio Luis Díaz. Tras pasar por el FC Porto y el FC Liverpool, el extremo izquierdo, hoy de 29 años, acabó llegando finalmente al FC Bayern en 2025 por 70 millones de euros.

En la tanda de penaltis, el portero marca el gol decisivo

A diferencia de lo que ocurre en Alemania, en la copa colombiana están permitidos los duelos entre equipos tan vinculados. Y quiso el sorteo que Junior y Barranquilla se enfrentaran ya en la primera ronda copera de esta temporada. Tras un 2-2 en la ida, el equipo reserva mandó durante mucho tiempo por 3-2, hasta que Luis Muriel igualó en el minuto 88 con un penalti por mano. El jugador de 35 años militó en su día en la selección colombiana y en Europa, entre otros, en el Atalanta de Bérgamo y en el Sevilla FC.

Pero eso no descolocó al clarísimo outsider, sino que ganó la posterior tanda de penaltis de manera espectacular. Después de que el portero Sebastián Guerra detuviera un lanzamiento, su compañero Yesid García, de 20 años, marcó a lo Panenka. El tanto decisivo lo firmó finalmente el propio guardameta Guerra.

Durante la retransmisión televisiva enfocaron una y otra vez a Díaz; debido al calor tropical, se refrescaba en la grada con un pequeño ventilador de mano. El espectáculo de Barranquilla bien pudo haber sido el broche final perfecto a sus vacaciones en su tierra. El 1 de agosto debería emprender el viaje a Asia con el FC Bayern.