Ante la resistencia del Atlético de Madrid, el Barcelona rechaza la locura por Álvarez

El Barcelona sigue sin poder cubrir el vacío que dejó Robert Lewandowski en la posición de delantero centro puro, mientras que Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, continúa siendo el gran objetivo del conjunto blaugrana para reemplazarlo. Sin embargo, el Atlético rechaza rotundamente entrar en negociaciones, según el diario"Mundo Deportivo"catalán.

Y pese a que ya se ha entrado en la última semana de julio, que es el plazo que fijó el presidente del Barça, Joan Laporta, la semana pasada, para la vigencia de la oferta de 100 millones de euros que el Barcelona presentó a finales de mayo, dentro del club catalán no existe ningún tipo de urgencia ni de desesperación.

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Álvarez sigue despertando un gran interés en el Barcelona, pero tras la incorporación de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, después del final de la cesión de Marcus Rashford, el club no descarta en absoluto la posibilidad de no fichar a un delantero adicional este verano, a menos que varios jugadores abandonen las filas del equipo.

Además de Gordon y Adeyemi, Ferran Torres, quien no ha comunicado al Barcelona su deseo de marcharse, y Dani Olmo pueden ocupar la posición de delantero centro puro, como ya lo hicieron en el pasado, mientras que Raphinha también tiene la capacidad de jugar en esa demarcación.

Y dentro del Barcelona empieza a asentarse la idea de que no fichará a un jugador simplemente por cerrar una operación, ante las limitadas oportunidades que ofrece el mercado para incorporar a grandes estrellas a precios razonables.

Una operación difícil

En lo que respecta a Julián Álvarez, de 26 años, el Barcelona es consciente de que cerrar la operación será enormemente difícil, pese a que el delantero argentino presionó al Atlético el 22 de junio durante el Mundial, cuando reveló que había pedido "salir" del club para cumplir su sueño.

Álvarez no mencionó el nombre del Barcelona de forma explícita, pero se refería al club al que animaba de pequeño, durante su etapa con River Plate.

Pero el Atlético, por el momento, solo está dispuesto a aceptar la venta de Álvarez al Arsenal, en una operación que incluya al delantero sueco Viktor Gyökeres, o al París Saint-Germain.

No al Barça

Todo esto llega en un momento en el que el Atlético se niega a abrir la puerta al Barcelona, tal como quiso dejar claro Miguel Ángel Gil Marín a la afición del club, apenas dos días antes de la final del Mundial.

Por su parte, el Barça no tiene intención de superar la cifra de 100 millones de euros, que ya ofreció para incorporar a Julián Álvarez hace dos meses. Tampoco pretende el club catalán proponer la inclusión de jugadores dentro de la operación para facilitar su cierre, sobre todo porque el Atlético no quiere negociar de entrada, y se aferra a no vender a su estrella.

De esta manera, Álvarez se ha convertido en el centro de atención, a la espera de lo que hará durante el próximo periodo para intentar romper la fuerte resistencia por parte de su club y obligarlo a aceptar su salida.

En cuanto al Barcelona, prefiere esperar y seguir la evolución de los acontecimientos sin nerviosismo. Hansi Flick quiere sumar a otro delantero, pero ya cuenta con numerosas opciones ofensivas en su plantilla, según"Mundo Deportivo".