Ante la oposición europea: la Federación Egipcia se une a la marroquí en apoyo a Infantino

La Federación Egipcia de Fútbol elogió este sábado la decisión del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, de retirar la propuesta "FIFA Forward Enterprise", que había generado una gran polémica y numerosas críticas en los últimos tiempos.

La Federación afirmó, en un comunicado oficial: "La Federación Egipcia de Fútbol, presidida por Hani Abu Rida, elogia al presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, por su decisión de retirar la propuesta FIFA Forward Enterprise tras las observaciones y opiniones que recibió de las federaciones miembros de la FIFA".

Lee también

Nació muerto: Infantino retira su polémico proyecto tras una tormenta de críticas

Oficial: el Barcelona anuncia un brillante fichaje ofensivo

El comunicado continuaba: "El verdadero liderazgo se manifiesta en escuchar a las federaciones miembros y en tomar las decisiones que mejor sirven a los intereses de la comunidad futbolística internacional. Esta decisión refuerza la unidad de la familia del fútbol mundial, y refleja el espíritu de comunicación, consulta y respeto a los distintos puntos de vista que las federaciones miembros de la FIFA defienden".

Y prosiguió: "La Federación Egipcia de Fútbol espera con optimismo que la FIFA y sus federaciones miembros trabajen juntas para encontrar las mejores vías para alcanzar estos objetivos comunes. La Federación Egipcia renueva su plena confianza en el liderazgo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y confirma su continuo apoyo a cualquier iniciativa que redunde en beneficio de las federaciones miembros de la FIFA y del futuro del fútbol mundial".

La Federación Marroquí también había emitido un comunicado, más temprano este sábado, en el que dio la bienvenida a la decisión de Infantino de retirar el proyecto, renovando su apoyo al presidente de la FIFA.

¿Qué ocurrió?

La oposición al plan de Infantino se intensificó con fuerza. El plan contemplaba la creación de una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise, que agruparía las operaciones comerciales y las de organización de los torneos de la Federación Internacional, abriendo además una parte de ella a inversores del sector privado.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció el boicot a los torneos de la FIFA si Infantino insistía en su proyecto, que también se topó con la oposición de la Confederación Asiática y de la Concacaf.

Asimismo, el estadounidense Carlos Cordeiro, destacado asesor del presidente de la Federación Internacional, dimitió en protesta por la propuesta, que igualmente suscitó críticas por parte del francés Kevin Lamour, director ejecutivo de operaciones de la FIFA.

Ante esta revuelta que vivió el mundo del fútbol, el presidente de la FIFA se vio obligado a anunciar la retirada de su polémico proyecto, aunque ello no detuvo las críticas, ya que la UEFA parece insistir en apartar a Infantino de su cargo, mientras que la Concacaf reclamó una "revisión de la presidencia de la Federación Internacional".



