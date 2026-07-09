Ante la creciente polémica arbitral, la FIFA tomó una decisión excepcional sobre el partido entre Marruecos y Francia

Según un informe periodístico publicado este jueves, la FIFA ha dado un paso importante para zanjar la polémica arbitral, a partir del partido entre Marruecos y Francia, en los cuartos de final del Mundial de 2026.

Según Mundo Deportivo, el encuentro de esta noche entre Francia y Marruecos estrenará una novedad importante en el VAR.

La FIFA prepara un sistema que asegure su eficacia durante los 90 minutos, o los 120 si hay prórroga.

En el partido de esta noche en Boston, el uruguayo Leodan González será el árbitro asistente de vídeo y la nicaragüense Tatiana Guzmán su suplente.

Así se evita que imprevistos en el sistema o en la sala del VAR, ubicada en el Centro Internacional de Retransmisión (IBC) de Dallas, afecten al desarrollo del partido.

Si se corta la conexión, ambos podrán realizar las revisiones necesarias, según el protocolo de la FIFA.

Lo mismo ocurrirá si el árbitro de campo, Facundo Tello, necesita revisar una jugada en la pantalla.

El reglamento de la FIFA indica que un fallo técnico no puede suspender un partido, así que esta situación no se dará.

El encuentro tendrá un equipo arbitral de seis argentinos: el árbitro principal, sus asistentes Juan Pablo Bellati y Gabriel Chadi,

Los árbitros asistentes Darío Herrera y Cristian Navarro, el cuarto árbitro Hernán Mastrangelo (árbitro de vídeo) y el quinto árbitro completan el equipo.

Desde el inicio del torneo, la FIFA ubica a los árbitros de vídeo en el Centro Internacional de Retransmisión (IBC) de Dallas, Texas, no en los estadios.

Desde allí reciben la señal en directo de todos los estadios del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Como medida de precaución, dos árbitros del equipo de vídeo están presentes en el estadio donde juegan Marruecos y Francia.