Ante la atenta mirada del Real Madrid, el Liverpool anuncia oficialmente el fichaje del sustituto de Mohamed Salah

El Liverpool inglés ha anunciado este jueves el fichaje oficial del delantero español Víctor Muñoz, procedente del Osasuna, para suplir la esperada marcha de la estrella egipcia Mohamed Salah del estadio de Anfield.

El club confirmó el traspaso en un comunicado oficial, a la espera solo del permiso de trabajo y la homologación internacional. Munióz firmó un contrato a largo plazo tras superar las pruebas médicas con la selección española en Tennessee.

Muñoz, que disputa el Mundial 2026 con España, se unirá al equipo de Andoni Iraola tras el torneo.

Newcastle había negociado con Osasuna y los agentes del jugador, y estaba cerca de cerrar el fichaje por 35 millones más 5 en variables.

Sin embargo, el Liverpool se llevó finalmente el gato al agua al pagar la cláusula de rescisión de 40 millones de euros, por lo que una de las estrellas más destacadas de la pasada temporada en la Liga española jugará en Anfield.

Según medios españoles, el Real Madrid —que posee el 50 % de sus derechos de venta y una cláusula de recompra no activada— seguiría la operación de cerca, lo que le reportaría la mitad del montante.

Muñoz llegó a Osasuna el año pasado procedente del Real Madrid, donde se formó en la cantera. Jugó cuatro partidos con el primer equipo antes de brillar en su primera temporada con el conjunto vasco.

La temporada pasada jugó 34 partidos, marcó 7 goles y dio 5 asistencias, cifras que le valieron su primera convocatoria con España, con la que disputó dos encuentros y marcó en su debut ante Serbia.

Con este traspaso, el más caro de la historia de Osasuna, Muñoz se convierte en el primer fichaje ofensivo del Liverpool en la era Iraola y asume el reto de sustituir a Mohamed Salah.

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