Ante Genk, Chucky Lozano dio su peor partido con el Napoli

El delantero mexicano lució lento e impreciso, desperdiciando una oportunidad importante.

sufrió en demasía en su visita al , igualando 0-0 en un cotejo en el que ningún jugador lució cómodo. Una de las notas más bajas se la ganó Chucky Lozano, pues el mexicano estuvo impreciso y bastante lejos de su mejor forma, firmando el que indudablemente fue su peor cotejo en el cuadro italiano.

Al momento de conocer la alineación, la ilusión creció notablemente para los fanáticos mexicanos, pues las piezas utilizadas hacían pensar que finalmente Hirving jugaría como extremo. La tónica no cambió, y nuevamente lo colocaron como punta, ahora junto a Arkadiusz Milik, mostrando que no serán una dupla compatible, ya que al polaco no tiene la movilidad que sí da Dries Mertens.

Lozano fue constantemente puesto bajo presión por el colombiano John Lucumí, que le aplicó una ferrea marca personal, reduciendo al máximo sus posibilidades de destacar. Lo preocupante para el mexicano fue que estuvo errático en lo que mejor hace, fallando en la conducción y con poco peligro al momento de encarar en el uno a uno.

Un día titulares e incluso con protagonismo siendo figuras, convirtiendo los goles ⚽ de la victoria o aportando asistencias...



Al otro de nuevo suplentes o batallando por un puesto



¿Qué pasa con la mayoría de los 🇲🇽 en Europa? ¿Por qué un día muestran una cara y luego otra? 🤔 pic.twitter.com/GaEajYc38p — Goal (@goalmex) 30 de septiembre de 2019

Para el segundo tiempo parecía que la inercia mejoraría, al ser colocado como extremo izquierdo, pero las cosas no fueron tan distintas. Fue puesto en el sitio que es su especialidad, pero no transmitió peligro ni desbordó. Incluso, en una acción José Callejón lo tuvo desmarcado en el área chica, pero no soltó la pelota.

El marcador es un 0-0 para olvidar que complica a los Gli Azzurri, pues en la pelea por el líderato con el no podían darse el lujo de fallar. Que la mala actuación de este miércoles no merme las oportunidad de Chucky en la .