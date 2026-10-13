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... ¡y un asiento especial detrás de Buffon!

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Olivier Giroud entró en la historia de la Liga de Campeones tras disputar el partido contra su exequipo, el Arsenal, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, la noche del martes.

El Lille cayó en el Emirates Stadium por tres goles a cero, anotados por el Arsenal en 7 minutos (min. 64, 67 y 71) mediante Timber, Eze y Saka, respectivamente.

Giroud entró desde el banquillo en el minuto 78, en lugar del japonés Ayase Ueda.

Según los datos de la red Opta, "Giroud, con 40 años y 13 días, se convirtió en el primer jugador francés de 40 años o más en disputar un partido de la Liga de Campeones".

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El veterano astro francés también se convirtió en el segundo jugador de la historia, sin importar la nacionalidad, en disputar la Liga de Campeones con 40 años o más con un club francés, después del guardameta italiano Gianluigi Buffon con el Paris Saint-Germain en la temporada 2018-2019.