Ante Budimir, en Goal: "El exterior para Modric es una forma de ser"

El delantero de Osasuna habla desde la concentración de Croacia, rival de España en octavos de la Eurocopa: su capitán, la situación de Morata...

No hace ni un año que Ante Budimir (Zenica, Bosnia; 1991) debutó con Croacia, pero en plena madurez, acariciando la treintena, su gran temporada con Osasuna (12 goles en 32 partidos) le ha traído hasta la Eurocopa. Espera estrenarse en la competición el lunes (18:00 horas, 'Telecinco') frente a una España a la que conoce muy bien. Del estado de la subcampeona del mundo, de Modric o del equipo de Luis Enrique habla el delantero vía Zoom con Goal.

LA ENTREVISTA COMPLETA A BUDIMIR

Se le resistió la llamada de su selección...

Es verdad, normalmente la gente debuta siendo mucho más joven. Cada uno tiene su camino y el mío puede parecer distinto desde fuera, pero para mí no fue un problema. Siempre supe que tenía que trabajar y tener paciencia. Siempre confié en mí, creciendo cada año.

Y llegó a una Croacia segunda del Mundial 2018. ¿Dónde vio la final?

En Italia, preparándome para la temporada.

¿Qué vestuario se encontró?

Había escuchado desde fuera que tenía un grupo con mucha pasión por su selección, que deja sus intereses al margen y está a disposición para lo que sea por el bien de nuestro país. Cuando entré lo vi también. El mejor ejemplo para explicarlo es Modric. Sabemos el jugador que es. Verle cómo se prepara los entrenamientos, luego también cómo rinde en los partidos, intentando atacar y defender, ser el líder... Es muy buen ejemplo. Juega a un nivel top, ha ganado todo y para él no cambia nada sea en la clasificación contra Malta o Chipre, o ahora contra Escocia o Inglaterra en la Eurocopa.

¿Qué detalle destacaría de él?

Me gusta mucho su preparación antes de los entrenamientos: va al gimnasio, se cura, cuida los detalles, calienta para la sesión... Le ves que tiene concentración para los entrenamientos, que stá preparado; no es que salga y de repente juegue como un top.

"Modric quiere ganar hasta en los entrenamientos, se pone serio cuando jugamos jóvenes contra viejos"

¿Qué consejo le ha dado?

Conmigo y con otros jóvenes está el primero para dar apoyo en el debut. Dice que el que debuta tiene que disfrutar, que son los otros diez quienes tienen que contribuir más. El que debuta tiene que recordarlo bonito, explica que hay que hacer un buen partido y sacrificarse por esto para que este joven, aunque en mi caso no era tan joven, disfrute. Te ayuda. Se preocupa de estas cosas. Cuando jugamos pachangas suele ser de viejos contra jóvenes y quiere ganar a los jóvenes. Nos lo tomamos muy serio, como un partido real. Le ves esos detalles de querer ganar hasta estos partidos. Es algo que te motiva, porque ves que se pone serio y dice que hay que ganarlos.

¿Ahí también luce el exterior?

Lo utiliza normalmente, es una forma de ser. Justo el día antes de Escocia lo comentamos, probamos algunas faltas. Este año contra el Atlético chutó una con el exterior y hablamos el día antes de ello. Lo probamos. Días después hizo un golazo increíble.

Sólo han ganado uno de los cinco partidos de 2021. ¿Les ha llegado el torneo un poco pronto, en plena transición generacional?

El Europeo no se podía aplazar más (risas). Todo el mundo tiene como referencia el subcampeonato en el Mundial, pero mirando ahora hay cambios, jugadores muy importantes como Rakitic, Mandzukic, Subasic que no están desde 2018. Hay muchos futbolistas nuevos y puede ser que los resultados no estén siendo tan buenos, pero seguro que el seleccionador está buscando quiénes podían ir al Europeo y quiénes al Mundial. Es un proceso. En España también ha habido muchos jugadores nuevos. Hay un grupo de jóvenes y algunos expertos, y España también tiene necesidad de ganar partidos.

"Me gusta mucho el equilibrio que da Busquets, su manera de estar en el campo"

¿Han sentido la misma presión que ellos, peligrando incluso la clasificación?

Es obvio que en el último partido necesitábamos ganar y jugábamos en casa de Escocia. Con un punto o una derrota nos íbamos del torneo. Se notaba un poco, pero el equipo ha estado siempre igual, con buen ambiente, trabajando y creciendo. El primer encuentro lo perdimos, el segundo lo empatamos y al final ganamos. Como en España, ahora todo es más positivo, todos están más contentos dentro y fuera.

¿Le han pedido a usted y a Modric informes?

Hablamos. Es obvio que hay algunos futbolistas que jugamos allí y conocemos un poco más a los rivales, pero hoy en día se sabe todo de todos. Tenemos la información que necesitamos.

¿Qué le parece más peligroso de España?

No puedo contar nuestras tácticas y nuestras charlas, pero a mí me gusta mucho el equilibrio en el juego que da Busquets. También su manera de estar en el campo, de tener siempre opciones, de dar valor al equipo.

Han jugado recientemente contra Portugal, Francia, Inglaterra… ¿En qué escalón sitúa a España?

España siempre es España, tenemos mucho respeto. Siempre juega un fútbol muy bueno, con mucho control, dominando. Esperamos un partido muy complicado, muy intenso, con un rival muy peligroso. No los puedo comparar: en Rusia nadie pensaba que pudiéramos llegar a la final y lo hicimos. Ahora empieza otra parte de la Eurocopa.

"¿Morata? A veces el fútbol no es como cocinar, que sabes cuánta sal y pimiento echar para que la paella salga buena"

Conoce la relación de un delantero con el gol. ¿Qué le diría a Morata, que está pasándolo mal por las críticas?

Puf. A nivel de fútbol, nada. Es un gran jugador y tiene toda la confianza de sus compañeros, de su míster. Ahí no entro. En su carrera ha tenido mucha más presión que yo, ha estado en clubes más grandes, así que es muy difícil aconsejarle sobre esto. Seguro que puedo entender lo que le pasa al delantero cuando se empeña y el balón no entra; la gente sólo mira los 90 minutos, no mira la semana, el trabajo. Pero a veces el fútbol no es preparar para comer, que sabes cuánta sal y cuánto pimiento necesitas para que la paella salga buena. Hay que saber que el fútbol es muy complejo. A veces el trabajo y la calidad no te garantiza nada, marcar o no. Tienes que confiar en las personas que están a tu lado: compañeros, míster, amigos, familia… Es lo más importante.

Hablando del míster. ¿Qué piensa de que se haya cuestionado a Luis Enrique?

Ha ganado todo en el Barcelona, ha hecho un gran trabajo en la Roma y se ve el estilo que quiere en la Selección. Le veo muy bien, muy preparado. No sé lo que esperan la Federación Española y la afición de él, no puedo entrar en eso, pero para cualquier resultado se necesita tiempo, es un proceso.

¿Se atreve con un pronóstico?

Espero un partido muy complicado, de mucha calidad y mucha intensidad. Podemos hacer un partido importante y eliminar a España.