Ansu Fati y Arturo Vidal, titulares ante el Valladolid; Griezmann, suplente

El líder recibe al Pucela por la jornada 11 de LaLiga.

Ansu Fati y Arturo Vidal son titulares en el FC para la visita del Real , por la undécima jornada de . Por su parte, Antoine Griezmann ocupará un lugar en el banquillo de suplentes.

Ernesto Valverde se ha decantado por el delantero de 16 años y por el mediocentro chileno, formando el siguiente once para recibir al Pucela: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Suárez y Ansu Fati.

La gran novedad del once es la presencia de Ansu Fati, que llevaba más de un mes sin ver acción con la camiseta del Barcelona. Su última presentación había sido en el triunfo azulgrana sobre el del 24 de septiembre, hace ya 35 días.

Para que el joven nacido en Guinea Bissau esté desde el inicio, Valverde ha decidido sentar a Griezmann, que será suplente por segunda vez desde que es jugador del Barcelona. De hecho, el ex delantero del ha disputado todos los minutos posibles en LaLiga con su nuevo equipo, salvo el partido contra el que lo vio desde el banquillo y los 15' finales en el triunfo 0-2 al . Cuatro goles y tres asistencias lleva Griezmann en sus ocho partidos ligueros.

Otra novedad es la presencia de Arturo Vidal, que en las últimas horas había manifestado su descontento con la situación que le toca atravesar. “No estoy contento, no estoy feliz, pero sí tratando de dar vuelta esto y ganarme un puesto de titular. He trabajado mucho, toda mi carrera he sido titular. Esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo, sé que va a llegar“, decía este lunes en diálogo con El Mercurio.

Pues este martes tendrá una nueva oportunidad desde el minuto cero, la segunda en la temporada por LaLiga. Cabe recordar que ya había jugado 70 minutos desde el inicio contra el Sevilla, marcando en ese partido uno de sus únicos dos goles del curso (el otro, al Real ).