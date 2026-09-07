Anis Hadj Moussa se dirige a la plantilla del Feyenoord y tiene una preferencia clara

Anis Hadj Moussa viaja con la convocatoria del Feyenoord rumbo a Barcelona para el duelo de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona. Así lo informa RTV Rijnmond este lunes.

Hadj Moussa parecía estar en los últimos días camino del Ittihad Club de Arabia Saudí. En parte por ello, el sábado tampoco estuvo en la convocatoria para el partido de liga ante el NEC (victoria por 1-3).

Feyenoord e Ittihad incluso alcanzaron un acuerdo verbal por un traspaso de al menos cuarenta millones de euros. Solo faltaba completar los últimos trámites.

Pero el domingo por la noche se supo que la operación no se cerró. Ittihad no pudo cumplir con la garantía bancaria exigida por el Feyenoord.

El Feyenoord quería seguridad financiera antes de dar definitivamente luz verde al millonario traspaso. Según se informa, el Ittihad Club se negó a ofrecer esa garantía. Por eso no hubo reconocimiento médico y Hadj Moussa no viajó a Yeda.

El propio Hadj Moussa parecía estar muy molesto por el traspaso frustrado. El domingo cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen en la que parece llevar una mascarilla de oxígeno. Posiblemente quiso expresar así sus sentimientos tras frustrarse su marcha a Arabia Saudí.

Sin embargo, el técnico Giovanni van Bronckhorst ha decidido ahora llevarse a Hadj Moussa «sin más» a Barcelona. El miércoles a las 18:45, el Feyenoord juega en esa ciudad el partido de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona.

El propio Hadj Moussa también quiere ahora pasar página, según sabe RTV Rijnmond. Según el medio, ya se ha dirigido a la plantilla del conjunto de Róterdam sobre lo ocurrido el pasado fin de semana y ahora quiere centrarse en el Feyenoord.