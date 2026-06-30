Anis Hadj Moussa quiere dejar el Feyenoord para fichar por la Premier League y está en conversaciones con dos clubes

Anis Hadj Moussa quiere fichar por la Premier League, según Sky Sports. Aston Villa y Newcastle United son los favoritos para contratar al extremo de 24 años del Feyenoord.

Actualmente, el jugador participa con Argelia en el Mundial, pero podría haber disputado su último partido con el Feyenoord.

El zurdo tiene contrato en De Kuip hasta mediados de 2030, pero, dada la creciente demanda, parece difícil retenerlo.

Aunque lo siguen clubes saudíes, él prefiere la Premier.

Ya hay conversaciones con ambos clubes. El Feyenoord pide al menos 35 millones de euros.

El jugador ha completado una gran temporada con el Feyenoord, donde marcó once goles y dio siete asistencias en treinta partidos de la VriendenLoterij Eredivisie.

En total, marcó catorce goles y dio siete asistencias en cuarenta encuentros oficiales. La temporada pasada brilló en varios partidos de la Liga de Campeones.