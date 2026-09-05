Anis Hadj Moussa, furioso, se siente engañado por el Feyenoord

Anis Hadj Moussa está profundamente decepcionado porque el Feyenoord no está colaborando en su traspaso al Ittihad Club. Así se desprende de una información de De Telegraaf. Y es que anteriormente se habría acordado que el extremo podría hacer un traspaso este verano.

Ese acuerdo se alcanzó después de que el año pasado no se concretara un cambio al Benfica. Entonces, el Feyenoord le pidió que se quedara un año más. Hadj Moussa lo hizo, con la condición de poder afrontar un nuevo desafío este verano.

Además, su contrato con el Feyenoord fue revisado y ampliado. Con ello, ya mejoró considerablemente en el aspecto económico y se convirtió en uno de los tres capitanes, lo que hizo que no le importara seguir activo un año más en la Eredivisie.

Ahora había llegado para Hadj Moussa el momento de marcharse. Una megaoferta, ya de unos 40 millones de euros, llegó desde Arabia Saudí, pero el director técnico Dévy Rigaux no quiere dejar salir a Hadj Moussa.

Y es que esos acuerdos no se hicieron con Rigaux, que apenas empezó a trabajar en el Feyenoord a comienzos de este verano. «La nueva directiva, compuesta por el director general Robert Eenhoorn y Devy Rigaux, aparentemente no tiene ningún interés en las promesas previas que se le hicieron a Hadj Moussa», según De Telegraaf.

Queda muy en duda si todas las partes llegarán todavía a un acuerdo. El mercado de fichajes cierra en Arabia Saudí la noche del domingo, por lo que el tiempo empieza a apremiar. Según Fabrizio Romano, se sigue trabajando intensamente para alcanzar un acuerdo, pero por ahora no se ha conseguido.

El Feyenoord logró ganar el sábado al NEC incluso sin Hadj Moussa, que fue dejado fuera de la convocatoria por llegar tarde dos veces. En De Goffert fue 1-3, en parte gracias al debutante Jerayno Schaken (17), que entró como suplente.