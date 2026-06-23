Argelia venció 2-1 a Jordania este martes. Anis Hadj Moussa, del Feyenoord, ingresó desde el banco y fue clave para «Les Fennecs».

Contra Argentina (derrota 3-0) fue titular, pero esta vez el estelar Riyad Mahrez ocupó su lugar desde el inicio. Ramiz Zerrouki, también jugador del Feyenoord, sí jugó de partida.

Cuando los argelinos aún no habían marcado, Jordania respondió. En el minuto 36, el puesto 63 del ranking FIFA se adelantó.

Nizar Al-Rashdan, del Qatar SC, batió a Luca Zidane con un disparo con el exterior: 0-1. El 0-1 al descanso costó la titularidad a Zerrouki. Entró Nabil Bentaleb, del Lille.

Con el impulso de Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Argelia creció y, justo antes de la segunda pausa de hidratación, llegó el 1-1: Nadhir Benbouali cabeceó un córner al ángulo inferior izquierdo.

Tras el descanso, Hadj Moussa reemplazó a Mahrez y, poco después, el argelino centró desde la esquina para que Ramy Bensebaini cabeceara al área pequeña, donde Amine Gouiri empujó el balón a la red: 1-2.

Un centro medido de Hadj Moussa encontró la cabeza de Ramy Bensebaini, cuyo remate lo empujó Amine Gouiri para el 1-2. Así, Argelia sumó sus primeros puntos en el Mundial.