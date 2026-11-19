Un aficionado en la grada del Camp Nou

El nuevo entrenador del Manchester United ha hablado de su vínculo personal con el club y ha recordado cómo se encontró entre sus aficionados durante la legendaria final de la Champions League de 1999 contra el Bayern de Múnich. Por entonces, Pochettino jugaba en el Espanyol y aprovechó la oportunidad para presenciar el gran partido en el cercano Camp Nou.

Fue una noche que dejó una huella imborrable en el argentino, que vio cómo los goles de Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer en el tiempo de descuento sellaban una de las mayores remontadas de la historia del fútbol.

Al recordar aquella noche en su primera entrevista oficial, Pochettino explicó que tanto él como su compañero Toni Jimenez apoyaban sin reservas al gigante de la Premier League. «Estuve en Barcelona en aquella final, fue una final emblemática», dijo. «Animábamos al Manchester United. A partir de entonces, era muy emocionante ver al Manchester United, más aún por la admiración que sentía por Sir Alex Ferguson, para mí el mejor entrenador de la historia de este deporte. Siempre lo admiré», declaró a los medios del club.

El reto de mejorar a la plantilla actual

Pochettino llega a Old Trafford en un momento difícil: el club ocupa una de las tres últimas posiciones de la Premier League tras lograr una sola victoria en sus diez primeros partidos. Pese a su delicada situación en la tabla, el nuevo entrenador insiste en que la atención debe centrarse en las perspectivas de la plantilla a largo plazo, y no en sus problemas inmediatos. Asumió el cargo tras la salida de Michael Carrick y afirmó que la oportunidad de dirigir una institución con tanta historia era imposible de dejar pasar.

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El técnico está decidido a transformar el ambiente en el centro de entrenamiento y a dar a sus jugadores la confianza necesaria para jugar sin inhibiciones. «Creo que es un error fijarse en la situación. Tenemos que fijarnos en el potencial de este club», señaló Pochettino. «Por supuesto, las circunstancias son las que son y tenemos que hacernos responsables de ellas, pero al mismo tiempo debemos entender que esto es un juego».

Y añadió: «Para conectar con el juego, tenemos que sentirnos libres; los jugadores necesitan expresar su talento. Tenemos que crear el entorno y la plataforma para que puedan rendir. Lo más importante ahora es empezar a trabajar duro para recuperar esa sensación de ser ganadores, para ganar partidos y rendir».

Un estreno de máxima exigencia en Anfield

Con la llegada del mercado de fichajes de enero, ya se ha especulado mucho sobre posibles refuerzos, pero Pochettino ha expresado públicamente su confianza en los jugadores que tiene a su disposición. Subrayó la necesidad de proporcionar al grupo actual las herramientas necesarias para triunfar y dio a entender que su prioridad inmediata es el trabajo como entrenador, no los fichajes.

Su primera prueba difícilmente podría ser más exigente: el United se prepara para viajar a Anfield este domingo y enfrentarse al Liverpool, su histórico rival. Pochettino es muy consciente de la importancia del encuentro y de la presión que rodea su debut en el banquillo.

«Sé muy bien lo que significa ese partido y lo importante que es. La historia habla por nosotros y nos dice qué debemos esperar», señaló. «Tenemos que asegurarnos de ser valientes, de ser protagonistas y de ir allí sin miedo para plantar cara a un equipo muy bueno como el Liverpool».