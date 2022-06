Anil Mutrhy rompe su silencio y dice que vivió una "pesadilla" en Valencia

El ex presidente del Valencia cuenta en "Asia Channel" su experiencia en el club de Mestalla

Anil Murthy, ex presidente del Valencia CF, ha roto su silencio y ha confesado que dimitió de su cargo. Además, en una entrevista bastante extensa concedida a "Channel News Asia", dio su versión sobre el "infierno" particular que tuvo que vivir en Valencia. Anil, que explica que aún no ha hablado con Peter Lim (¿?), llegó a mandar callar a Mestalla durante su presidencia, que incurrió en diferentes contradicciones, que llevó a cabo una gestión calamitosa, que dio luz verde a fichajes insostenibles y ventas más que cuestionables, admitió que dejó el cargo después de los audios emitidos por el diario "Superdeporte", que destapaban algunas afirmaciones bastante polémicas.

Los audios: un sabotaje que "no es inusual en España"

Anil se refirió a ese episodio de manera sorprendente. Argumentando que era sabotaje y que esas prácticas no son algo inusual en España: "Fueron un violación total de todas las normas éticas y un trabajo de piratería. Muchos de los audios en realidad se reorganizaron, algunas palabras se tomaron de otro lugar y se pusieron. Pero algunas de ellas son realmente precisas, excepto que no están completas... Se eliminó el contexto. Diría que es sabotaje. Pero no es nada muy inusual en España".

Vivir en Valencia "era como una pesadilla"

Murthy asegura que la atmósfera en la ciudad era insoportable para é: "En las calles, la gente en los automóviles te grita todo tipo de insultos. Al cruzar la calle, te gritan. En los restaurantes, la gente se te acerca (y te dice): 'Eh, vete a tu casa, ¿qué haces aquí?' Es un acoso diario. Era como una pesadilla. Empeoró exponencialmente este año... No se podía vivir", dice Anil.

En su relato, el ex presidente asegura que "no podía caminar por la calle. Tenía miedo de ir al supermercado... no es que tenga miedo por mi vida. Es solo que sientes ansiedad no es una vida agradable para llevar. No podiamos salir a comer a ningún lado. Vamos a un restaurante, la gente te acosa, incluso en restaurantes de renombre, te escondes en una habitación privada en algún lugar", explicó Anil.

"Estuvimos cerca de arreglar las cosas"

Lejos de reflexionar sobre qué pudo hacer mal en Valencia, Anil detalla que "pasamos por el COVID-19, bajando la deuda y estuvimos cerca de arreglar las cosas para empezar a construir de nuevo. Y estábamos llegando. No es una decisión fácil para mí porque para mí son asuntos pendientes. Pero luego te preguntas, ¿puedo ser efectivo? ¿O lo estoy haciendo peor?