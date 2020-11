Anil Murthy, presidente del Valencia CF, saca pecho: "No hemos vendido a nuestros mejores jugadores"

El presidente del Valencia se siente satisfecho por haber vendido este verano y dice que quieren "un mínimo de siete canteranos en el primer equipo"

El presidente del CF, Anil Murthy, ha concedido una entrevista al 'Daily Mail', en la que ha analizado la actualidad del club de Mestalla. El presidente de la entidad ché no sólo no hace autocrítica sobre la situación deportivo-económica del club, sino que saca pacho por las decisiones tomadas este verano tras la caída de ingresos por no jugar y la crisis derivada por el impacto de la Covid-19. Según Anil, el Valencia "no ha vendido a sus mejores jugadores".

Acerca del impacto que la Covid-19 hizo en la economia valencianista, Murthy comenta en 'DailyMail": "Fue un terremoto de grado 10, nadie estaba preparado, ni la sociedad ni el fútbol. Nos golpeó antes, pero reaccionamos en marzo cerrando. Nadie sabía lo que iba a pasar", dijo.

Sobre las ventas de jugadores de este verano, Anil comentó: "No creo que hayamos vendido a nuestros mejores jugadores. Vendimos jugadores por la sencilla razón de que vimos una caída de los ingresos de 200 millones de euros a 100 millones de euros", explicó. Este verano el Valencia vendió a Dani Parejo, Francis Coquelin, Ferran Torres o Geoffrey Kondogbia, entre otros, mientras que decidió no hacer ningún fichaje. Ni comprado, ni cedido.

Murthy insistió: "Si no vendes jugadores, no tienes dinero para pagar salarios, pagar deudas, pagar a los proveedores de servicios que ayudan al funcionamiento del club. Repito, no vendimos a los mejores jugadores, todavía están con nosotros", dijo.

Además, dijo que la cantera ché "es un pilar básico para el club", que "alimenta la identidad y la filosofía del club", y que quieren "un mínimo de siete canteranos en el primer equipo".