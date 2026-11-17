Compartir Sigue a GOAL en Google

Egipto desaprovechó la ocasión de quedarse en solitario con el liderato del grupo B de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 tras empatar sin goles en su visita a Malaui este martes, en la cuarta jornada. Los Faraones caen así a la segunda plaza, por detrás de Angola, que venció a Sudán del Sur por la mínima y ya solo necesita un punto para asegurar su billete.

Anuncios

El partido se disputó en el Estadio Nacional Bingu y en él la selección egipcia desperdició varias ocasiones de gol ante la gran actuación del portero de Malaui, George Chikoka, que detuvo los intentos de Mohamed Salah, Omar Marmoush y los suplentes egipcios para sostener el empate hasta el pitido final. El encuentro arrancó con calma, con Malaui replegada en defensa, y Omar Marmoush estuvo a punto de aprovechar un error en una cesión al portero en el minuto 8, pero no logró convertir la ocasión en gol.

Los minutos siguientes estuvieron marcados por entradas duras: Mohanad Lasheen y Marwan Attia sufrieron sendos choques, entre las protestas de los jugadores y del cuerpo técnico egipcios por la ausencia de tarjetas. En el último minuto de la primera parte, Malaui inquietó la portería de Mostafa Shobeir cuando Mbingajira arrancó por la banda derecha y se internó en el área antes de servir el balón frente a la portería, pero Hossam Abdelmaguid lo despejó a córner.

El saque de esquina generó otra ocasión con un cabezazo de Lloyd Ngaliwa, pero Shobeir lo detuvo y lo mandó a un nuevo córner, y el primer tiempo terminó sin goles.

Nada más comenzar la segunda parte, Mahmoud Hassan Trezeguet vio la tarjeta amarilla por derribar a un jugador de Malaui, y en el minuto 62 Marmoush desperdició una ocasión clarísima: se plantó solo ante la portería y regateó a un defensor, pero tardó en disparar y la defensa logró despejar. Ali Maher hizo dos cambios, con la entrada de Mahmoud Saber e Ibrahim Adel en lugar de Marwan Attia y Nasser Maher, y Mohamed Salah estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 69 al rematar un centro de Trezeguet, pero su disparo se estrelló contra el poste izquierdo.

Anuncios Anuncios

Después, Marmoush condujo un contragolpe y cedió el balón a Trezeguet, cuyo disparo a puerta atajó Chikoka. Maher dio entrada a Haitham Hassan y Hamza Abdelkarim en lugar de Marmoush y Trezeguet, y Egipto siguió insistiendo, pero el guardameta malauí detuvo un disparo de Haitham Hassan en el minuto 87, luego despejó un potente lanzamiento de Mohamed Hany y, por último, le negó el gol a Ibrahim Adel en otro intento dentro del área, por lo que el partido terminó sin goles.

Related Topics

En el otro partido del grupo, Angola se impuso por 0-1 a Sudán del Sur, que actuaba como local, en el encuentro disputado este martes. El delantero Miro marcó el único gol del partido en el minuto 45, tras aprovechar un error del portero de Sudán del Sur al despejar el balón, y dio a su selección tres puntos que elevan su cuenta a 10.

De este modo, Angola lidera el grupo B con 10 puntos, por los 8 de Egipto, segundo, y los 4 de Malaui, tercero, mientras que Sudán del Sur sigue sin puntuar.

Anuncios

La selección angoleña necesita ya un solo punto para asegurar la clasificación, mientras que el pase de Egipto a la fase final queda aplazado hasta el parón internacional del próximo mes de marzo, en el que se medirá a Sudán del Sur y Angola.