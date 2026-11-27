Cómo ver el Angers vs Lens con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 28 nov 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

El Angers recibe al Lens en el Stade Raymond Kopa en un partido de la Ligue 1 al que ambos clubes llegan tras una mala racha de resultados.

El equipo de Stephane Gilli ocupa la 17.ª posición y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. La derrota más reciente fue un 4-0 ante el Paris FC el 22 de noviembre. En ese periodo solo ha marcado dos goles.

Sus cifras defensivas son peores: el Angers ha encajado 13 goles en cinco partidos, incluidos cinco ante el Marsella en octubre.

El Lens es 11.º y atraviesa dificultades similares. El equipo de Didier Digard perdió 3-1 en casa del RB Leipzig en la Champions League el martes, cuatro días después de empatar 1-1 con el Toulouse en la Ligue 1.

Ese empate fue el único punto que ha sumado en los últimos cinco partidos. La derrota por 9-1 ante el Como a principios de este mes sigue pesando en su temporada.

El Lens sí tiene a su favor los precedentes. Ha ganado al Angers en sus últimos cinco enfrentamientos, el más reciente por 5-1 en marzo.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la emisión de este encuentro. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen.

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