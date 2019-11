Angelici sigue el consejo de Riquelme: "Voy a convocar a las 15 agrupaciones del club"

Román pidió la unidad en las elecciones de Boca y el presidente xeneize lo escuchó. También habló al respecto de que el ex futbolista sea su sucesor.

"Si hay unión yo puedo pensar hasta en ser presidente". Las palabras de Juan Román Riquelme sonaron fuerte en Boca. Tan fuerte que Daniel Angelici, actual mandatario del Xeneize, decidió llamar a una reunión con todos los candidatos en las próximas elecciones.

"La unidad es buena si no hay amontonamiento. Los socios son los dueños del club. Voy a convocar a los presidentes de las 15 agrupaciones. Hay diez oficialistas, tres con Ameal, otra con Beraldi y otra con Santa María. Sería bueno que si todos queremos trabajar con el club ver cuáles son las diferencias, sentarse en una mesa, pero deberían ser todos no siendo candidatos, sino como representantes de una agrupación, para ver las coincidencias", dijo Angelici tras las palabras del 10 y agregó: "Coincido con Román. No puede ser que en un partido de Boca algunos se pongan contentos si gana el equipo y otros tristes especulando con una elección".

El artículo sigue a continuación

Respecto a la posibilidad de que el ex futbolista lo suceda en el cargo, el actual presidente xeneize expresó: "Para ser candidato te tiene que proponer una agrupación, lo dice el estatuto. No hacen falta las demás. Bienvenido si Román quiere trabajar. Puede aportar, puede dar mucho. Ve el fútbol de afuera como lo jugaba adentro. Haría un aporte importante al club. Va a estar en la capacidad y en los egos de aquellos dirigentes que se han candidateado".

Luego de las declaraciones de Riquelme, algunos protagonistas de distintas agrupaciones dejaron mensajes a través de Twitter aceptando la propuesta del ídolo del club.

Desde #BocaSomosTodos celebramos las declaraciones de #Riquelme 👏🏼

Como siempre, el ídolo marca el camino.

Todos unidos por el bien de Boca. Sin egos ni vanidades. pic.twitter.com/zZ2rCQJ9le — Boca Somos Todos (@bstoficial) November 7, 2019