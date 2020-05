Angelici rompió el silencio entre elogios a D'Onofrio y críticas a Ameal y Tapia

El expresidente de Boca atacó al actual mandatario y defendió su gestión, mientras que se mostró alejado de la conducción de la AFA.

Su vida pública, al menos en lo que refiere a Boca, terminó el 8 de diciembre con la derrota de Christian Gribaudo, a quien había elegido como sucesor en caso de ganar las elecciones pero fue derrotado por Jorge Amor Ameal y la figura omnipresente de Juan Román Riquelme. Unos días antes, Daniel Angelici ya había suspendido todo contacto con la prensa, el cual retomó a mediados de abril en una entrevista al diario Clarín y ahora lo hizo en radio.

El exmandatario Xeneize brindó una entrevista a La Oral Deportiva, por Radio Rivadavia, en la que reiteró la defensa de su gestión, en contraposición a la actualidad del club y sobre todo a cómo había recibido el club en 2011 de parte de quien hoy conduce al club. Y entre las frases más llamativas, sobre todo por las diferencias históricas, profundizadas con el "gas pimienta" y la final del 2018, estuvo el apoyo a Rodolfo D'Onofrio en su decisión de no presentarse ante , en la primera y única fecha disputada en la Copa Superliga: "La decisión de cuidar a sus empleados en plena pandemia estuvo bien, el tiempo le dio la razón y a la semana se paró el fútbol", advirtió.

El Tano reconoció, después de cinco meses, la derrota en los últimos comicios, aunque se limitó a expresar que "me hago responsable porque yo elegí al candidato. Cuando Riquelme decidió participar, sabíamos que estaban terminadas", para remarcar la influencia de la derrota con River en Madrid: "perder con el clásico rival pega en el ánimo del socio", analizó.

Pero a la hora de las críticas, no se guardó nada contra su sucesor ni tampoco para con Claudio Tapia, presidente de AFA: "Me hubiera gustado que Ameal me hubiera dejado las finanzas como yo a él. Como dejamos una gran gestión, Boca no tuvo que pedirle nada al Gobierno", disparó en primer lugar.

Y luego siguió con el Chiqui, tanto por la cuestión de su cargo en AFA como por el rumbo tomado: "Desde diciembre que no hablo con Tapia y hace un año que no voy a AFA, fue por un camino que no es el que acordamos. La AFA está dirigida por amigos del ascenso", sostuvo Angelici, reiterando que la vicepresidencia primera que mantenía y a la cual no renunció "es mía, no de Boca".