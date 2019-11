Angelici, contra Riquelme: "Vamos a dejar que Boca siga teniendo un ídolo"

El Tano disparó contra el candidato a vicepresidente de la oposición: "Él eligió a Ameal, que cuando estaba en el club le daba todo lo que quería".

El anuncio de Juan Román Riquelme dejó al mundo Boca patas para arriba. Por eso, cuando Daniel Angelici llamó a conferencia de prensa hace unas pocas horas, estaba claro de qué iba a hablar. Y así fue: aunque sin acusarlo de nada, el Tano disparó con munición pesada contra el actual candidato a viceperesidente segundo en la lista de Jorge Amor Ameal.

"No estoy sorprendido. Es el gran ídolo del club. Yo entendí que cuando pidió unidad tenía que hacer eso y llamé a todos. El único que no atendió fue Ameal. Él decidió mediante negociaciones con su hermano y su representante ir con alguien a quien conocía desde antes y que le daba todo lo que él quería cuando estaba en el club", arremetió el presidente. "Me imaginé que cuando no hubo unidad, quizá se quedaba en su casa, y cuando ganara cualquiera que fuera, se ponía a disposición", agregó.

Además, se refirió a los rumores que surgieron en las últimas horas sobre el motivo por el cual decidió juntarse con la oposición, desmentidos en principio por Mario Pergolini: "No me corresponde interpretar lo que dijo Beraldi (NdeR: había dicho que Román le había hecho pedidos "inaceptables"). Todos sabemos de qué se trata, pero ni yo ni ustedes (los periodistas) se animan a decirlo. Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo un ídolo".